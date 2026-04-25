Benedetto revive en Barcelona SC: la historia del goleador que pasó de las dudas a la felicidad

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Benedetto suma 4 goles y 2 asistencias en 9 partidos con Barcelona SC.





El delantero confesó que estuvo cerca del retiro antes de llegar a Ecuador.





El argentino asegura que en Barcelona SC encontró su lugar hasta diciembre.

Los 9 partidos en LigaPro, los 4 goles y las 2 asistencias que suma Darío Benedetto con Barcelona SC le devolvieron algo que parecía perdido: las ganas de seguir jugando al fútbol. El delantero argentino siente que volvió a vivir y lo dice sin rodeos: "Estoy feliz, disfrutando un montón", comentó en la previa del partido ante Orense SC del 26 de abril.

El atacante abrió su corazón y confesó que hace poco pensaba seriamente en retirarse. "Me iba a retirar, soy sincero, hasta hace poco, pero me dieron ganas de seguir jugando, la verdad. Estoy muy contento, estoy pasando, en cuanto a lo futbolístico y en lo personal, un momento muy feliz en mi carrera y en mi vida, disfrutando un montón de cosas", relató.

Así va Benedetto con Barcelona SC

Esta feliz a sus 35 con goles

Benedetto ha celebrado cuatro goles en la LigaPro Serie A, siendo el jugador amarillo con más tantos en la temporada, algo que —según él mismo— cambió su mentalidad y su manera de ver el fútbol.

"Estoy disfrutando mis últimos años y hoy tengo ganas de seguir, la verdad. En su momento, quizás cuando por ahí no salían las cosas, te pones hasta en duda vos mismo de decir: ya tengo 35 años, hace cuánto que no hago un gol y no se me están dando las cosas y no estoy contento en ese lugar", comentó el delantero en entrevista con TyC Sports.

El cariño que siente por Barcelona también fue evidente en sus palabras. "Yo creo que encontré mi lugar, por lo menos hasta diciembre, que la verdad que me dieron ganas de seguir jugando. Estoy muy contento, se me están dando las cosas, así que estoy muy feliz y no me voy a poner una fecha de retiro, le voy a dar hasta lo que más pueda, siempre y cuando tenga las ganas", aseguró.

Barcelona SC en la tabla

Antes de su llegada al club torero, el panorama era muy distinto. Benedetto estaba sin equipo, sin confianza y sin gol. "Siempre y cuando me sienta bien en cuanto a lo mental, voy a seguir. Fueron clubes que tampoco ayudaron en lo personal, por una cuestión de que yo no venía bien tampoco, el club mal, yo mal, era todo un conjunto", explicó.

Hoy, en Ecuador, el delantero encontró lo que tanto buscaba: motivación y tranquilidad. "Te pones en duda vos mismo y a mí me pasó, por eso quería retirarme, decir: bueno, listo, ya está, me dedico a otra cosa. Hoy eso cambió, la mentalidad mía cambió, estoy bien, me siento bien físicamente", concluyó el goleador, que ahora dejó en el pasado la idea del retiro y disfruta nuevamente del fútbol.