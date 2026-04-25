Jordy Caicedo: De vender en las calles de Machala a goleador en Argentina
Inicios humildes: Antes de brillar en el fútbol argentino, Jordy Caicedo ayudaba a su familia vendiendo mercancía en las calles de Machala
Esto debes de saber
- Luis Medina fue el mentor clave que llevó a Jordy Caicedo al club Norteamérica.
- Jordy Caicedo destaca hoy como el máximo goleador de Huracán y figura del torneo argentino.
- La resiliencia marcó su infancia, trabajando como vendedor ambulante en Machala para ayudar a su familia.
“El profe Choco (Luis Medina) fue muy importante. Me vio y me llevó a Norteamérica”. Con esas palabras, Jordy Caicedo, el ecuatoriano que cuando era un niño era un vendedor ambulante y ahora tiene sorprendido a Argentina al ser el máximo artillero de Huracán y el segundo goleador del torneo en este 2026, describe sus inicios.
Cuando surge la pregunta ¿de dónde salió Jordy?, es el entrenador Luis Medina, hoy en Aucas, quien tiene la mayoría de las respuestas. El estratega cuenta que todo empezó, curiosamente, en una ciudad de donde no eran oriundos ni el DT ni el jugador.
Historia de resiliencia
En 2011, durante los Juegos Deportivos Nacionales en Guaranda, el profesor Medina observaba jugadores para su equipo, Norteamérica, cuando apareció un niño de gran estatura. Era Jordy, quien después de jugar vestía ropa deportiva y zapatos con la suela gastada.
Medina, quien tiene un ojo especial para detectar talentos, sintió que podía destacar. Y no se equivocó.
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El entrenador recuerda que, en ese entonces, Caicedo soñaba con ser como Felipe Caicedo, quien ya jugaba en Europa.
“No puedo olvidar aquel día. Lo vi jugando y su estatura llamaba la atención; iba al choque sin miedo. Luego fui a verlo a la concentración y le dije que lo queríamos en Norteamérica; era un niño grande”, relata el DT, quien rememora un detalle que le marcó.
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“Le pregunté qué hacía además de entrenar y me dijo que vendía cosas en las calles de Machala, sobre todo por el sector del estadio Nueve de Mayo. Así ayudaba a su familia”. Por circunstancias de la vida, Jordy nunca jugó en equipos profesionales de El Oro.
El gran ‘salto’
Cuando Caicedo llegó a Guayaquil, Medina fue su primer entrenador hasta que empezó a despuntar. Gracias a un convenio con Deportivo Azogues, dio sus primeros pasos.
“Lo de Azogues fue su primera experiencia, luego de trabajar fuerte en Norteamérica. Lo bueno de él es que no se quejaba de nada; tenía hambre de ser profesional”, destaca ‘Choco’.
En 2014, Caicedo ya quería ser como Enner Valencia. Con el tiempo, incluso llegó a compartir con él en la selección.
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El técnico resalta también su humildad. Cuando jugaba en Universidad Católica, lo visitó en Guayaquil y, en 2019, lo sorprendió llevándole una camiseta de la selección que disputó el Mundial Sub-20 de Corea del Sur.
Medina añade que no siempre jugó como delantero. En sus inicios, por su estatura, lo ubicaban como defensa central, aunque a él le gustaba actuar como volante por fuera o de contención.
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En esas posiciones ya marcaba goles. Sin embargo, al probarse en la selección de El Oro, empezó a jugar como delantero, puesto que finalmente lo llevó al Mundial Sub-20 con Ecuador.