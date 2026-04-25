Luna Martinetti vs Davey Grant EN VIVO hoy: hora y cómo ver UFC Vegas 116

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Este es el debut oficial de Adrián Luna Martinetti en la UFC.

La pelea entre Davey Grant y Luna Martinetti es parte de la cartelera principal del UFC Vegas 116.

El combate se podrá ver en Ecuador a través de plataformas digitales.

El ecuatoriano Adrián Luna Martinetti debutará este sábado 25 de abril en la UFC contra el inglés Davey Grant. Es su primera lucha desde que firmó su contrato con la empresa estadounidense el año pasado, por lo que es una gran oportunidad para empezar con el pie derecho.

El combate entre Luna Martinetti y Grant, en la categoría Gallo, forma parte de la cartelera principal donde la pelea estelar es la de Aljamain Sterling vs Youssef Zalal en el peso pluma. Más que nada porque el inglés es un experimentado luchador de la UFC.

¿A qué hora y por dónde ver la pelea entre Davey Grant y Adrián Luna Martinetti?



Las peleas estelares en UFC Vegas 116 están pactadas para iniciar desde las 19:00 (hora de Ecuador). En el caso del combate del exponente tricolor Adrián Luna contra Davey Grant se daría alrededor de las 20:30 aproximadamente. Para seguir la lucha deberás utilizar la señal de UFC Fight Pass o la de la plataforma Paramount+.

¿Quién es Davey Grant, rival de Luna Martinetti?



Grant peleó por primera vez en la UFC el sábado 30 de noviembre del 2013. Lo hizo ante Chris Holdsworth por la final The Ultimate Fighter, la cual perdió en el segundo asalto por KO. A partir de ahí, el británico, nacido en Inglaterra el 18 de diciembre de 1985, hizo una carrera en la UFC.

En total ha tenido 15 peleas en la compañía, de las cuales ganó 8 y perdió 7, por lo que si pierde contra el ecuatoriano quedaría igualado en victorias y derrotas. Su récord general en artes marciales mixtas es 17 victorias, 8 derrotas y ningún empate.

De esos triunfos, 9 fueron por sumisión y solo 4 por KO, lo que demuestra que su fuerte es hacer rendir al rival. Su combate más reciente fue contra Charles Jourdain en octubre del año pasado y cayó en el primer round por KO.

Además, se ha enfrentado dos veces en su carrera a Marlon 'Chito' Vera, otro ecuatoriano. A quien le ganó la primera vez, pero perdió ante él en la revancha. El apodo de Grant es 'Dangerous' que en español significa peligroso.