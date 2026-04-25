El historial de Davey Grant contra Chito Vera antes de enfrentar a Adrián Luna Martinetti

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Davey Grant, rival de Adrián Luna Martinetti este sábado 25 de abril, se enfrentó dos veces a Marlon 'Chito' Vera.



Esta será la tercera vez que el británico Grant se enfrente contra un peleador ecuatoriano.

La lucha de Davey Grant contra Adrián Luna Martinetti es parte de la cartelera principal de UFC Vegas 116.

La pelea de Davey Grant contra Adrián Luna Martinetti por el UFC Vegas 116, este sábado 25 de abril, tiene dos antecedentes. Es que aunque será la primera vez que se medirán entre ellos, el luchador británico ya se enfrentó a otro ecuatoriano: Marlon 'Chito' Vera.

Hay que recordar que estos luchadores mencionados pertenecen a la categoría de peso Gallo. Es por eso que se ha podido dar esta coincidencia que el rival de Luna Martinetti ya se haya medido contra Vera.

¿Cómo le fue a Davey Grant contra Chito Vera?

Grant y Vera pelearon en dos ocasiones. La primera vez fue el 27 de febrero del 2016 por el UFC Fight Night y ahí ganó el británico por decisión de los jueces. Mientras que en la segunda oportunidad, que se dio el 19 de junio de 2021 en el UFC on ESPN, el ganador fue Chito también por decisión de los jueces.

Por lo que ambas peleas fueron reñidas y tuvieron que dirimirse por decisión. Y su historial quedó igualado con una victoria por lado, ¿cómo le irá a Adrián Luna Martinetti contra Davey Grant?

¿Quién es Davey Grant?

Grant peleó por primera vez en la UFC el sábado 30 de noviembre del 2013. Lo hizo ante Chris Holdsworth por la final The Ultimate Fighter, la cual perdió en el segundo asalto por KO. A partir de ahí, el británico, nacido en Inglaterra el 18 de diciembre de 1985, hizo una carrera en la UFC.

En total ha tenido 15 peleas en la compañía, de las cuales ganó 8 y perdió 7, por lo que si pierde contra el ecuatoriano quedaría igualado en victorias y derrotas. Su récord general en artes marciales mixtas es 17 victorias, 8 derrotas y ningún empate.

De esos triunfos, 9 fueron por sumisión y solo 4 por KO, lo que demuestra que su fuerte es hacer rendir al rival. Su combate más reciente fue contra Charles Jourdain en octubre del año pasado y cayó en el primer round por KO.

¿A qué hora y por dónde ver la pelea entre Grant y Luna Martinetti?



Las peleas estelares en UFC Vegas 116 están pactadas para iniciar desde las 19:00 (hora de Ecuador). En el caso del combate del exponente tricolor Adrián Luna contra Davey Grant se daría alrededor de las 20:30 aproximadamente. Para seguir la lucha deberás utilizar la señal de UFC Fight Pass o la de la plataforma Paramount+.