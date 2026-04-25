¿Quién es Davey Grant, rival de Adrián Luna Martinetti en su debut en la UFC?

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El ecuatoriano Adrián Luna Martinetti debuta en la UFC ante Davey Grant.

La lucha es parte de la cartelera principal del UFC Vegas 116.

Grant es un peleador inglés experimentado y que viene de perder su último combate.

Este sábado 25 de abril el ecuatoriano Adrián Luna Martinetti debutará en la UFC en un combate ante Davey Grant. Un peleador inglés experimentado que tiene 15 peleas en 13 años en la empresa estadounidense.

Por lo que no será un combate fácil para Luna Martinetti. El ecuatoriano peleará por primera vez en la UFC tras ganarse un contrato con la compañía el año pasado. Y en su debut se medirá con alguien que tuvo su primer combate en 2013.

¿Quién es Davey Grant?

Es que Grant peleó por primera vez en la UFC el sábado 30 de noviembre del 2013. Lo hizo ante Chris Holdsworth por la final The Ultimate Fighter, la cual perdió en el segundo asalto por KO.

A partir de ahí, el británico, nacido en Inglaterra el 18 de diciembre de 1985, hizo una carrera en la UFC. En total ha tenido 15 peleas en la compañía, de las cuales ganó 8 y perdió 7, por lo que si pierde contra el ecuatoriano quedaría igualado en victorias y derrotas.

Su récord general en artes marciales mixtas es 17 victorias, 8 derrotas y ningún empate. De esos triunfos, 9 fueron por sumisión y solo 4 por KO, lo que demuestra que su fuerte es hacer rendir al rival. Su combate más reciente fue contra Charles Jourdain en octubre del año pasado y cayó en el primer round por KO.

Además, se ha enfrentado dos veces en su carrera a Marlon 'Chito' Vera, otro ecuatoriano. A quien le ganó la primera vez, pero perdió ante él en la revancha. El apodo de Grant es 'Dangerous' que en español significa peligroso.

¿A qué hora y por dónde ver la pelea entre Grant y Luna Martinetti?

Las peleas estelares en UFC Vegas 116 están pactadas para iniciar desde las 19:00 (hora de Ecuador). En el caso del combate del exponente tricolor Adrián Luna contra Davey Grant se daría alrededor de las 20:30 aproximadamente. Para seguir la lucha deberás utilizar la señal de UFC Fight Pass o la de la plataforma Paramount+.