¿Por qué le dicen “blandito” a Kendry Páez tras el River vs Boca? La crítica que desató el debate

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Kendry Páez fue titular en el River vs Boca, pero salió en el segundo tiempo.



Reinaldo Carlos Merlo lo calificó como un jugador “blandito”.

La crítica apunta a su falta de intensidad en jugadas clave del partido.

El nombre de Kendry Páez volvió a estar en el centro del debate tras su actuación en el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. El ecuatoriano, de 18 años, fue titular, pero su rendimiento generó cuestionamientos, especialmente por una frase que marcó la conversación: “blandito”.

¿Quién dijo que Kendry Páez es “blandito”?

La crítica llegó desde Reinaldo Carlos Merlo, histórico de River y exentrenador de Barcelona SC.

Tras el partido, el exDT fue directo: consideró que el volante ecuatoriano no mostró la intensidad esperada y que ya lo había visto con ese perfil en otros encuentros.

¿Qué significa que lo llamen “blandito” en el fútbol?

En términos futbolísticos, calificar a un jugador como “blandito” apunta a tres aspectos clave:

Falta de fuerza o intensidad en los duelos físicos.

Poca agresividad para disputar el balón.

Dificultad para sostener el ritmo en partidos exigentes.

En este caso, la crítica se centra en su desempeño en jugadas clave del partido.

Kendry Páez, volante ofensivo de River Plate.EFE

¿Qué pasó con Kendry Páez en el River vs Boca?

El ecuatoriano tuvo un inicio activo, pero su rendimiento se fue diluyendo con el paso de los minutos.

Entre las acciones más cuestionadas están:

Una disputa débil en la jugada previa al penal del rival.

Dificultades en el uno contra uno, sin el desequilibrio habitual.

Errores técnicos en centros y controles.

Fue reemplazado a los 58 minutos, en un contexto en el que River ya estaba en desventaja.

¿Por qué igual apostaron por él como titular?

Pese a las críticas, Kendry Páez venía de destacar en Copa Libertadores, donde fue clave en una jugada de gol ante Carabobo.

Ese rendimiento reciente llevó al cuerpo técnico a darle la oportunidad desde el arranque en uno de los partidos más exigentes del calendario.

¿Es una crítica puntual o un problema a corregir?

La observación de Merlo se alinea con un aspecto que muchos jóvenes talentos enfrentan: la adaptación al ritmo y la exigencia física del fútbol de alto nivel.

A sus 18 años, Páez aún está en proceso de consolidación, y este tipo de partidos suelen exponer tanto virtudes como debilidades.

La clave: talento hay, pero el desafío es sostenerlo

El caso de Kendry Páez refleja un momento de transición. Tiene condiciones técnicas destacadas, pero ahora el reto está en sumar regularidad, intensidad y fortaleza en escenarios de alta presión.

En el fútbol de élite, no basta con destellos: la diferencia la marca la consistencia.