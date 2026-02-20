Expreso
neymar sdds
Neymar volvió a Santos de Brasil desde la temporada 2025.cortesia

Neymar habla sobre su retiro: ¿se despide del fútbol al final de la temporada?

Las declaraciones del astro brasileño encendieron las alarmas sobre su continuidad como profesional

Neymar insinuó que existe la posibilidad de que se retire como jugador profesional cuando termine su actual contrato con el Santos a final de esta temporada, es decir, en diciembre próximo.

"No sé qué va a pasar de aquí en adelante. No sé el año que viene. Puede que llegue diciembre y quiera retirarme. Será lo que me dicte el corazón. Día a día. Vamos poco a poco", dijo el atacante brasileño en una entrevista divulgada este viernes por CazéTV.

El exjugador del Barcelona y París Saint-Germain afirmó que vive "año a año" y que este será realmente "muy importante" para el Santos y para la selección brasileña por el Mundial 2026, en el que aspira poder participar tras una larga ausencia en la absoluta debido a numerosas lesiones.

En este sentido, explicó que, tras someterse a una artroscopia en diciembre pasado, aplazó "un poco" su retorno a los terrenos de juego para recuperarse plenamente y volver "al 100 %", "sin dolor, sin miedos ni nada".

"Sé que mucha gente dice muchas tonterías. No sabe del día a día, no sabe cómo es. Pero uno tiene que aguantar ahí. El Santos hizo una planificación muy buena y me ayudó", expresó el máximo goleador histórico de la 'Verdeamarela'.

El ultimo "10" de Brasil

Neymar, que acaba de cumplir 34 años, se vistió de nuevo de corto el pasado domingo, en la victoria por 6-0 del Santos sobre el Velo Clube, por el Campeonato Paulista.

El 10 dijo que se sintió "muy bien" y que está "tranquilo", porque ha vuelto "un poco mejor que antes". Reconoció, sin embargo, que aún le falta ritmo de juego y un "poco más de entrenamientos".

"Pero es eso: con mucho entrenamiento, mucha perseverancia —que es lo que nos mueve— voy a poder alcanzar mi 100 %. Eso es lo que quiero", completó.

'Ney', que el año pasado pasó por un nuevo calvario de lesiones, también destacó el papel que han tenido sus amigos en su proceso de recuperación.

