Fidel Egas sobre el Emelec vs U. Católica: "Nos presentaremos a jugar el sábado"

El dirigente de la Chatoleí aumentan la tensión en torno a la suspensión del compromiso entre azules y camaratas

Fidel Egas, directivo de Universidad Católica (Quito), respondió de forma tajante al argumento de Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, para suspender el encuentro entre Emelec y la Chatoleí, programado para el sábado 21 de febrero a las 19:00.

Egas publicó en su cuenta de X (antes Twitter) dos mensajes dirigidos al mandamás del campeonato ecuatoriano. El primero fue en respuesta al tuit en el que Loor justifica la suspensión del encuentro.

Espero que si usted tomó esa sedición responda con su dinero y no como siempre que las sanciones las paga la LigaPro,es decir todos los equipos. Nosotros nos presentaremos a jugar el sábado https://t.co/wmpU9PasT7 — FIDEL EGAS (@FEGASG) February 20, 2026

Después de esto, Loor respondió a Egas en una especie de “toma y dame” entre directivos, en el que el dirigente de LigaPro, a manera de defender la postura del aplazamiento del partido, mencionó que ni Emelec ni Universidad Católica han completado sus habilitaciones en el Control Económico para la LigaPro 2026.

Fidel Egas no se quedó de brazos cruzados y fervientemente aseguró que presentará los reclamos correspondientes, y que las decisiones que tome Miguel Ángel Loor se deben "responder con su dinero y no con el de la LigaPro".

Yo le respondo directamente. Presentaremos los reclamos que correspondan y desde hoy advierto que siendo usted el que ha tomado la decisión debe responder con su dinero y no con el de la LigaPro. No aceptamos sus amenazas veladas que contiene la última parte. No habrá respuesta https://t.co/aOW0LnMjJ8 — FIDEL EGAS (@FEGASG) February 20, 2026

U. Católica y su versión de los hechos

Por medio de sus redes sociales, el Trencito Azul lanzó un comunicado titulado “Seguridad o estrategia: el trasfondo del partido Católica - Emelec”, en el que acusa a Emelec de “querer ganar en mesa”, pese a que el encuentro únicamente fue suspendido y aplazado.

Los capitalinos también afirman que, durante todo el feriado, recibieron peticiones provenientes de Club Sport Emelec, en las que los guayaquileños buscaban que el equipo celeste solicitara la suspensión y reprogramación del cotejo.

Además, Pablo Ortiz, presidente de Universidad Católica, dijo: “Tengo registradas dos llamadas del señor Jiménez, candidato a la presidencia de Emelec, pidiéndome que Católica solicite el aplazamiento del partido en la Fecha 1. Le dije que no y el señor perdió la compostura”, lo que agravó aún más la situación en torno a la suspensión del encuentro entre guayaquileños y capitalinos.

