Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Fidel Egas
Fidel Egas, directivo de Universidad Católica (Quito), arremete contra LigaPro y Miguel Ángel Loor.Cortesía

Fidel Egas sobre el Emelec vs U. Católica: "Nos presentaremos a jugar el sábado"

El dirigente de la Chatoleí aumentan la tensión en torno a la suspensión del compromiso entre azules y camaratas

Fidel Egas, directivo de Universidad Católica (Quito), respondió de forma tajante al argumento de Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, para suspender el encuentro entre Emelec y la Chatoleí, programado para el sábado 21 de febrero a las 19:00.

RELACIONADAS

Egas publicó en su cuenta de X (antes Twitter) dos mensajes dirigidos al mandamás del campeonato ecuatoriano. El primero fue en respuesta al tuit en el que Loor justifica la suspensión del encuentro.

Te puede interesar: Elecciones en la FEF: Inscripciones en medio de la controversia

Después de esto, Loor respondió a Egas en una especie de “toma y dame” entre directivos, en el que el dirigente de LigaPro, a manera de defender la postura del aplazamiento del partido, mencionó que ni Emelec ni Universidad Católica han completado sus habilitaciones en el Control Económico para la LigaPro 2026.

RELACIONADAS

Fidel Egas no se quedó de brazos cruzados y fervientemente aseguró que presentará los reclamos correspondientes, y que las decisiones que tome Miguel Ángel Loor se deben "responder con su dinero y no con el de la LigaPro".

U. Católica y su versión de los hechos

Por medio de sus redes sociales, el Trencito Azul lanzó un comunicado titulado “Seguridad o estrategia: el trasfondo del partido Católica - Emelec”, en el que acusa a Emelec de “querer ganar en mesa”, pese a que el encuentro únicamente fue suspendido y aplazado.

RELACIONADAS

Los capitalinos también afirman que, durante todo el feriado, recibieron peticiones provenientes de Club Sport Emelec, en las que los guayaquileños buscaban que el equipo celeste solicitara la suspensión y reprogramación del cotejo.

Además, Pablo Ortiz, presidente de Universidad Católica, dijo: “Tengo registradas dos llamadas del señor Jiménez, candidato a la presidencia de Emelec, pidiéndome que Católica solicite el aplazamiento del partido en la Fecha 1. Le dije que no y el señor perdió la compostura”, lo que agravó aún más la situación en torno a la suspensión del encuentro entre guayaquileños y capitalinos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador ampliará la sobretasa 0% con EE.UU. si equilibra balanza comercial

  2. Fidel Egas sobre el Emelec vs U. Católica: "Nos presentaremos a jugar el sábado"

  3. Ecuador vs Venezuela Sub 20: EN VIVO, fecha y dónde ver el partido del Sudamericano

  4. Presidente vincula presunta baja de homicidios en Guayaquil con captura de Álvarez

  5. Noboa plantea reforma en la justicia y vuelve a cuestionar a la prensa

LO MÁS VISTO

  1. La Tigresa del Oriente se proclama como la primera therian del Perú

  2. ¿Canales y dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Argentina femenino? | Sudamericano Sub 20

  3. Jornada laboral flexible en Ecuador: Ministerio redefine turnos y horarios especiales

  4. La Alcaldía de Aquiles se desmorona: funcionarios que han salido desde su detención

  5. Guillermo Peñalosa: "Hacer puentes para peatones en Guayaquil es de dinosaurios"

Te recomendamos