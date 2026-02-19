Las figuras de la LigaPro 2026: Deyverson, Damián Díaz, y otros nombres a seguir

La edición 69° del torneo ecuatoriano reunirá a 16 clubes, que competirán con sus figuras por la conquista del título

La LigaPro 2026 arranca con una constelación de estrellas. Entre regresos históricos como el de Damián Díaz y fichajes internacionales de la talla de Deyverson, el torneo ecuatoriano busca consolidar su estatus como una de las ligas más competitivas y atractivas de Sudamérica.

Barcelona SC: Joao Rojas

Tras superar roturas ligamentarias, Rojas asume la capitanía del Ídolo en 2026. Busca mejorar su influencia de goles por partidos pese a su rol de extremo. Su capacidad asociativa lo convierte en el eje creativo del equipo, heredando la mística del "10" tradicional.

Joao Rojas entrenando en Quito en la pretemporada 2026. Cortesía BSC

Emelec: Pedro Ortiz

Vive su séptima campaña azul. Tras la salida de referentes, es el líder del vestuario. Solo Romario Caicedo, con nueve temporadas, supera la vigencia de un Ortiz que busca recuperar el trono del fútbol ecuatoriano.

Liga de Quito: Deyverson

El delantero brasileño Deyverson fue presentado como nuevo refuerzo de LDU. Karina Defas

Llega como el fichaje estelar del 2026. Con pasado en el Atlético Mineiro y La Liga, el brasileño aporta una jerarquía sin precedentes. Dos títulos internacionales (Copa Libertadores 2021 y Recopa Sudamericana 2022) avalan a un delantero que garantiza presencia física y goles en los momentos decisivos.

Independiente del Valle: Junior Sornoza El "Zorro"

Es la leyenda viva de los Rayados con 98 goles y 11 temporadas. Ha levantado seis de los siete títulos del club, siendo el máximo asistente histórico. A sus 32 años, su visión de juego sigue siendo el motor del modelo de éxito de Sangolquí.

Universidad Católica: Facundo Martínez

Es la definición de lealtad: 17 temporadas con la "Chatoleí". Es el único jugador activo que transitó desde la Serie B hasta la gloria de la Copa Ecuador 2025. Su precisión en el pase largo sigue siendo la mejor de la LigaPro, con 89% de efectividad.

Aucas: John Ontaneda

Ontaneda fue el único superviviente de la purga defensiva de 2025. Su regularidad es asombrosa: disputó el 95% de los minutos posibles. Su capacidad de anticipación lo sitúa entre los tres mejores centrales nacionales del campeonato actual.

Deportivo Cuenca: Lucas Mancinelli

Inicia su séptima temporada en el Austro. Con 36 años, el argentino busca sellar su retiro como el máximo ídolo moderno del Expreso Austral. Su pegada de pierna derecha sigue siendo la principal arma ofensiva de un equipo que juega al ritmo de su capitán.

Técnico Universitario: Luis Estupiñán

El "Rayo" vuelve a Ambato tras su paso por LDU y Cuenca. Su velocidad por banda es la apuesta de Paúl Vélez para 2026. Llega con sed de revancha y la madurez necesaria para comandar el ataque del "Rodillo", tras registrar seis asistencias la temporada pasada.

Macará: Federico Paz

Goleador y figura, Paz fue clave para el regreso del "Viejo y Querido" a la Sudamericana. Bajo el mando de Sanguinetti, el argentino explotó su capacidad goleadora, convirtiéndose en el referente ofensivo de Ambato con 12 tantos anotados en el ciclo previo de la LigaPro.

Delfín: Erick Mendoza

El Cetáceo retuvo a su joya ante ofertas de clubes grandes. Mendoza, ex Imbabura, fue el salvador del descenso con ocho goles decisivos en 2025. Su polivalencia en el mediocampo ofensivo lo mantiene como el jugador más valioso de la plantilla del equipo mantense.

Guayaquil City: Damián Díaz

Momento que Damián Díaz pide perdón por el gol que le hizo a Barcelona SC en un amistoso de la pretemporada 2026. Guayaquil City

El regreso más mediático del 2026. El "Kitu" vuelve a Guayaquil para liderar a los Ciudadanos tras su salida de Barcelona SC. Ya aplicó la "ley del ex" en la pretemporada, demostrando que su visión y talento en el balón parado permanecen intactos a pesar del tiempo.

Leones FC: Juan Anangonó

Busca redención en el recién ascendido Leones FC. Tras un 2025 opaco, el exariete LDU quiere recuperar su promedio goleador. Su experiencia en el área será vital para que el equipo imbabureño logre la permanencia en su temporada debut.

Libertad: Gabriel Cortez

"El Loco" aterriza en Loja para disputar la histórica Copa Sudamericana. El equipo del "Pechón" León confía en su pegada de media distancia para dar la sorpresa internacional. Cortez llega con la misión de ser el director de orquesta en el Reina del Cisne.

Manta: Danny Cabezas

Sin Christian Alemán a su lado, Cabezas asume toda la responsabilidad creativa en el puerto. El volante ecuatoriano es el jugador que más pases clave genera en el equipo "atunero". Su permanencia es el fichaje más importante para la estabilidad táctica del equipo en 2026.

Mushuc Runa: Renato Ibarra

Ibarra llega al Ponchito luego de jugar una temporada en Independiente del Valle. cortesía

El "Ponchito" dio el golpe al fichar la explosividad de Ibarra. Tras su exitosa trayectoria en México, Renato busca llevar al equipo de Chibuleo a torneos internacionales. Su desequilibrio individual por las bandas es la mayor amenaza para cualquier defensa que visite el Echaleche.

Orense: Ángel Mena

El "Ángel del Gol" liderará al proyecto bananero. Su objetivo es claro: meter a Orense en la fase de grupos de la Sudamericana. Con su jerarquía internacional y capacidad goleadora, los machaleños pretenden pelear de igual a igual contra los equipos más poderosos.

