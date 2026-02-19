Club Ñañas no jugará la Superliga Femenina 2026: motivos y repercusiones

El Club Ñañas informó que no participará en la octava edición de la Superliga Femenina por crisis económica

El Club Ñañas señaló mediante un comunicado en sus redes sociales que no disputará la Superliga Femenina 2026. La decisión, responde a una crisis económica derivada de las actuales condiciones estructurales del fútbol femenino en el país y a la necesidad de priorizar la estabilidad financiera del proyecto.

En su pronunciamiento, el club recordó su trayectoria y destacó su papel en el desarrollo del fútbol femenino ecuatoriano. Recordó hitos como la primera transmisión televisiva en vivo de un partido femenino, la creación del Día Nacional del Fútbol Femenino, la obtención de su titulo nacional en 2022 y su participación en torneos internacionales como la Copa Libertadores.

Sin embargo, la institución señaló que el contexto del fútbol femenino ecuatoriano atraviesa dificultades estructurales. Mencionó problemas recurrentes en el cumplimiento de obligaciones salariales por parte de varios clubes, retrasos en pagos a jugadoras, modelos deportivos enfocados únicamente en competir sin garantizar procesos sólidos de desarrollo y marcadas diferencias presupuestarias que impactan directamente en el rendimiento deportivo.

Modelo económico de Club Ñañas

Ñañas informó que se ha operado históricamente bajo un modelo de gestión independiente, sin el respaldo estructural de un club masculino ni financiamiento externo garantizado. Según detalló, durante seis años consecutivos registró un crecimiento promedio cercano al 30 % anual en sus ingresos, muy por encima del crecimiento promedio de la economía nacional, estimado en alrededor del 2 %. En 2025, el incremento fue del 20 %.

No obstante, ese crecimiento no resultó suficiente para cubrir las exigencias presupuestarias actuales de la competencia. El club informó que la temporada dejó un pasivo equivalente al 10 % de su presupuesto anual, lo que generó retrasos en obligaciones con su nómina, una situación que “contradice sus principios institucionales” de responsabilidad financiera y cumplimiento contractual.

Recursos destinados del club quiteño

Ante este panorama, la dirigencia decidió priorizar la regularización total de las deudas pendientes y replantear su estrategia a mediano y largo plazo. En su análisis, la institución advirtió que los costos operativos y deportivos han incrementado a una "velocidad insostenible", mientras que los ingresos del ecosistema permanecen "prácticamente estancados".

La decisión de no participar en la próxima edición de la Superliga Femenina responde, según explicó el club, a una visión estratégica orientada a fortalecer las bases del proyecto. Ñañas anunció que concentrará sus recursos en procesos formativos, desarrollo de talento, trabajo comunitario y consolidación de una base sostenible de afición.

