Esteban Paz denuncia "trampa" en la FEF y cuestiona candidatura de Francisco Egas

El candidato presidencial asegura que hubo irregularidades en firmas y anuncia impugnaciones formales al proceso

El candidato a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Esteban Paz, lanzó duras acusaciones contra el actual titular, Francisco Egas, al que calificó de “tramposo” por su intento de reelección. El dirigente aseguró que el proceso previo a los comicios presenta irregularidades graves.

En un comunicado público difundido tras el cierre de inscripciones, Paz sostuvo que sus adversarios habrían recolectado firmas antes de la convocatoria oficial. “Desde diciembre empezaron a recoger apoyos a escondidas”, señaló, asegurando que existen documentos sin fecha ni explicación clara para este proceso electoral.

Hasta el 18 de febrero estuvo abierto el plazo para registrar candidaturas a las elecciones previstas para el 17 de marzo de 2026. Según el calendario oficial divulgado por la FEF, únicamente se presentaron dos listas: la encabezada por Egas, que busca extender su gestión.

Francisco Egas buscará su tercer periodo como presidente de la FEF. CARLOS KLINGER

El dirigente quiteño afirmó que el directorio actual habría influido en la conformación del Tribunal Electoral, lo que, a su criterio, vulnera los estatutos. Además, criticó que el plazo de inscripción fuera de apenas siete días, incluyendo jornadas festivas del feriado por Carnaval, lo que calificó como una desventaja.

Paz, exdirigente de Liga de Quito y actual propietario de Leones FC, sostiene que su candidatura busca devolver transparencia al fútbol ecuatoriano. Recordó su experiencia en la comisión de fútbol del club albo y destacó el reciente ascenso de su equipo en temporada próxima oficial.

En su pronunciamiento, Paz aseguró que presentará impugnaciones formales y solicitará pericias caligráficas para comprobar cuándo fueron firmados los respaldos de la lista rival. “Todo proceso irregular deja huellas”, afirmó, adelantando que recurrirá a instancias legalespara evitar que se consolide una candidatura.

Comunicado de Esteban Paz

Respuesta y postura del oficialismo

Desde el entorno de Egas no se han emitido respuestas directas a las acusaciones recientes; sin embargo, en declaraciones previas, el dirigente ha defendido la legalidad de su gestión y ha destacado los avances institucionales logrados durante sus dos periodos al mando de la FEF.

El proceso electoral de la FEF se perfila como uno de los más tensos de los últimos años, con clubes y asociaciones atentos a las resoluciones del Tribunal Electoral. La votación del 17 de marzo definirá si Egas continúa liderando o si Paz logra tomar las riendas de la Ecuafútbol.

