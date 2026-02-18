Trezeguet se la juega por Ecuador en el Mundial

El exmundialista sugiere apoyarse en los legionarios para el torneo. Dice que no es descabellado que La Tri llegue a la final

El exfutbolista campeón con Francia en el Mundial de 1998, llegó con el trofeo del Mundial 2026.

Con apenas 20 años, el franco-argentino David Trezeguet conquistó la Copa del Mundo en Francia 1998. Ahora, con 48 y alejado de la práctica del fútbol, pero como embajador FIFA, visitó Ecuador el martes 17 de febrero, para levantar nuevamente el trofeo, a cuatro meses del inicio de la nueva Copa del Mundo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Con vestimenta formal y trato amable, el exdelantero criado en Argentina fue uno de los protagonistas durante las horas que la copa permaneció en el país, estadía que aprovechó para dejar algunos conceptos acerca del Mundial 2026 y sobre cómo es vista la selección ecuatoriana dirigida por el argentino Sebastián Beccacece.

“Se debe reconocer que Ecuador ha crecido enormemente. Prueba de ello es que ahora cuentan con jugadores que militan en clubes y ligas muy importantes... Tienen objetivos de ganar todo lo que juegan. Creo yo que esa es, hoy por hoy, una carta de presentación que deben hacer prevalecer”, arrancó diciendo Trezeguet.

La importancia de Ecuador

El exatacante de la Juventus de Italia afirmó que tener referentes en el país “es bueno, no solo para el futbolista, sino para el grupo, porque las ambiciones crecen y las metas son claras: no ser solo protagonistas, sino, y por qué no, tener un pensamiento de ganar la Copa del Mundo”, enfatizó.

El que el Mundial sea en Estados Unidos, México y Canadá en su edición número 23 “es una clave importante para que la Tri pueda brillar”, ya que será la primera vez que se contará con 48 equipos y tres anfitriones.

Con ese antecedente, Trezeguet basa el buen momento de Ecuador en la “buena eliminatoria que realizó (terminó en segundo lugar). Ahí se midió a selecciones como Argentina y Brasil, que siempre son candidatas, y pese a todo eso mantuvo un nivel importante y alto”, recalcó.

El exmundialista hizo hincapié en que el impulso y apoyo de los hinchas será importante para llegar lo más lejos posible. “No olvidemos que Ecuador es un país de fútbol. El trabajo que realizó Beccacece es bueno porque le dio continuidad al proceso iniciado con Gustavo Alfaro”, analizó.

Una muestra histórica de los balones del torneo formó parte de la gira del trofeo del Mundial 2026, que fue promocionada por una marca de bebida gaseosa. Matthew Herrera / Expreso

Sus candidatos

Para el exjugador, Francia, Argentina, Brasil y España, en ese orden, son los principales candidatos a conquistar el Mundial de Fútbol 2026.

El exfutbolista destacó la mezcla de historia y talento que presentarán estos combinados, mencionando a Francia como un serio aspirante también, por tener jugadores de élite como Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Bradley Barcola, entre otros.

Finalmente, y aunque resalta el poderío europeo, Trezeguet destaca la competitividad y motivación de las selecciones sudamericanas, como Ecuador, para competir al más alto nivel. “Nada está dicho”, advirtió enfático.

