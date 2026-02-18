Emelec reduce sus prohibiciones en FIFA previo al inicio de LigaPro

Los azules visitarán el Estadio Rodrigo Paz Delgado para enfrentarse a la Universidad Católica este sábado 21 de febrero

El Club Sport Emelec empezó a reducir sus prohibiciones para inscribir fichajes en la FIFA, en la antesala de su visita a la capital para enfrentar a la Universidad Católica. El compromiso se disputará este sábado 21 de febrero a las 19:00, con el cuadro camaratta como local en un escenario distinto al Estadio Olímpico Atahualpa.

RELACIONADAS La insólita razón por la que Coutinho pidió rescindir su contrato en Vasco da Gama

El Universidad Católica hará de local en este compromiso en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, escenario de LDU Quito, debido a que el Estadio Olímpico Atahualpa, donde habitualmente ejerce su localía, no estará disponible por el concierto del cantante español Alejandro Sanz, programado para el jueves 19 de febrero.

Te puede interesar: Ecuador celebra título mundial U17 de Tomás Aguinaga en esgrima

El encuentro entre la Chatoleí y el Bombillo será el que finalice la jornada del día sábado, en donde también se disputará Aucas Vs. Mushuc Runa a las 14:00, y Barcelona Vs. Técnico Universitario a las 16:30.

Emelec empieza a reducir sus deudas en FIFA a contrarreloj

¿Quién es Rodney Redes, el nuevo fichaje de Liga de Quito? Leer más

Bajo la intervención de Jorge Luis Sánchez y con José Luis Jiménez junto a Christian Noboa como principales nombres de la única lista inscrita para las elecciones del Emelec, el cuadro azul empezó a reducir sus prohibiciones para inscribir fichajes, según se observa en el portal oficial de la FIFA.

Los eléctricos pasaron de diez prohibiciones a nueve, siendo eliminada la prohibición más reciente que se registro el 19 de diciembre del 2025.

A falta de tres días para el inicio del campeonato ecuatoriano, los azules tendrán que apurarse si no quieren debutar con una plantilla incompleta en el partido ante la Universidad Católica el sábado 21 de febrero a las 19:00, sumándole mucho más drama al inicio emelecista, ya que el equipo guayaquileño cuenta con una sanción de -3 puntos.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!