¿Qué pasó con Vinicius Junior en el juego contra el Benfica? Polémica mundial

El jugador del Real Madrid, Vinicius Junior (d), reacciona en el altercado contra el Benfica.

La primera jornada de los playoffs de la Real Madrid en la UEFA Champions League frente al Benfica quedó marcada por un incidente que ha detonado una ola de indignación y debate sobre el racismo en el fútbol moderno.

El brasileño Vinícius Júnior, autor del único gol del partido que dio la victoria por 1-0 a su equipo, denunció haber sido objeto de un insulto racista por parte del jugador argentino Gianluca Prestianni poco después de celebrar su tanto en el Estadio da Luz de Lisboa.

El extremo brasileño del Real Madrid, Vinícius Jr., volvió a denunciar este martes ser víctima racismo en pleno partido ante el Benfica, luego de anotar un verdadero golazo en Champions. Tras celebrar la anotación, se dirigió al principal y pidió activar el protocolo contra el… pic.twitter.com/CJzkQNB6m7 — El Diario Nueva York (@eldiariony) February 18, 2026

El desarrollo del hecho

Minutos después del gol: Vinícius Jr anotó con un excepcional disparo colocado y celebró junto al banderín de córner, lo que generó reacciones airadas de la afición local.

Intercambio con Prestianni: Al volver al campo, el brasileño fue confrontado por el argentino, quien cubrió su boca con la camiseta mientras hablaba. Vinícius corrió inmediatamente hacia el árbitro Francois Letexier para denunciar que había sido llamado “mono” — una expresión racialmente ofensiva en español/portugués — por su rival.

Activación del protocolo: El árbitro detuvo el juego durante aproximadamente 10-11 minutos tras activar el protocolo antirracismo de la UEFA, gesticulando con los brazos cruzados, antes de que la contienda continuara.

Reacciones de choque

La protesta de Vinícius y el posterior parón provocaron una serie de reacciones intensas en el campo y fuera de él:

Vinícius Jr, en redes, calificó a los racistas como “cobardes que tienen que cubrirse la boca” y cuestionó la eficacia del protocolo antirracismo.

Kylian Mbappé, compañero de Vinícius, pidió que Prestianni sea sancionado y afirmó que no debería volver a jugar la Champions League si se confirma la conducta racista.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, defendió a su jugador y subrayó que el equipo estaría dispuesto a abandonar el campo en solidaridad si Vinícius así lo decidía.

José Mourinho, técnico del Benfica, negó que exista racismo en su club y cuestionó la celebración de Vinícius, aunque no defendió explícitamente la supuesta frase racista.

Repercusiones más amplias

El episodio ha generado debate internacional sobre la persistencia del racismo en el fútbol europeo:

La UEFA anunció una investigación formal sobre el incidente, lo que podría derivar en sanciones tanto para el jugador implicado como para el club si se demuestra conducta discriminatoria.

Organizaciones antirracismo han criticado la gestión y la respuesta institucional, argumentando que los protocolos actuales siguen siendo insuficientes para abordar estas situaciones.

Contexto histórico

Vinícius Jr no es ajeno a este tipo de situaciones: a lo largo de su carrera ha sido repetidamente blanco de insultos racistas, especialmente en España, lo que ha convertido su figura en un símbolo contra la discriminación en el deporte. Este nuevo hecho reabre la discusión sobre si las medidas actuales de FIFA y UEFA son capaces de garantizar respeto y sancionar conductas racistas de manera efectiva.

Dicho esto, el duelo de Champions League entre Benfica y Real Madrid no será recordado únicamente por el gol o el resultado, sino por un episodio que ha puesto de relieve viejas heridas y nuevos desafíos en la lucha contra el racismo en el fútbol global. La historia de Vinícius Júnior continúa siendo, más que deportiva, un símbolo de una batalla cultural y social que va mucho más allá de los 90 minutos de juego.

