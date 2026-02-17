Carlos Alcaraz suma 150 victorias en pista dura y avanza en Doha

El número uno del mundo derrotó a Arthur Rinderknech y ahora enfrentará a Valentin Royer en la segunda ronda de Doha

El regreso de Carlos Alcaraz a la competición tras consagrarse campeón del Abierto de Australia se saldó con una victoria sólida en el torneo de Doha. El español derrotó al francés Arthur Rinderknech y alcanzó un nuevo hito en su carrera.

El murciano se impuso por 6-4 y 7-6(5) en una hora y 48 minutos, en un duelo más exigente de lo que reflejó el marcador. Con este resultado, Alcaraz alcanzó las 150 victorias en pista dura, consolidando su dominio en esta superficie y reafirmando su condición de número uno del mundo.

Alcaraz mantiene su racha en 2026

El triunfo en Doha representa la octava victoria consecutiva del español en lo que va de la temporada 2026. Las siete anteriores llegaron en el Abierto de Australia, donde levantó el trofeo en Melbourne.

Tras dos semanas sin competir, desde aquella final en territorio australiano, el tenista mostró ritmo y fortaleza mental, especialmente en el segundo set. Rinderknech dispuso de dos puntos de partido con el saque de Alcaraz, pero el español respondió con autoridad en los momentos decisivos.

El historial entre ambos también favorece ampliamente al murciano: cinco enfrentamientos y cinco victorias para el actual líder del ranking ATP.

Próximo rival: Valentin Royer

En la segunda ronda del torneo de Doha, Alcaraz enfrentará a otro francés, Valentin Royer, en su intento de seguir ampliando su ventaja en el ranking frente al italiano Jannik Sinner.

El recuerdo más reciente del español en este certamen no fue el mejor. En 2025 se quedó en cuartos de final tras caer ante el checo Jiri Lehecka, luego de superar su primer compromiso. Ahora, el escenario es distinto: llega como campeón de Grand Slam y con una racha positiva que refuerza su favoritismo.

Alcaraz se convierte además en el tercer jugador nacido en la década del 2000 en alcanzar 150 victorias en pista dura, después de Jannik Sinner y Felix Auger-Aliassime.

Un inicio sólido en la gira

Más allá del resultado, el triunfo confirma que el español mantiene el impulso competitivo tras su éxito en Melbourne. Su consistencia en pista dura sigue siendo uno de los pilares de su carrera, superficie donde ha construido gran parte de su palmarés.

Doha representa ahora una oportunidad clave para extender su dominio y consolidar su temporada.

