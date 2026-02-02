Alcaraz extiende su dominio en el ranking ATP tras coronar Australia

Con título de campeón del único Grand Slam que le faltaba, el español asegura el #1 para los próximos meses

Un día después de ganar el Abierto de Australia, Carlos Alcaraz participó ayer en la sesión fotográfica oficial de monarcas del torneo.

El español Carlos Alcaraz afianzó este lunes 2 de febrero su condición de número uno de la clasificación mundial, tras ganar la final del Abierto de Australia ante el serbio Novak Djokovic y distanciarse considerablemente del italiano Jannik Sinner, segundo en la tabla.

Con la victoria, Alcaraz, que nunca había superado los cuartos de final en Melbourne, suma 13.650 puntos en el ranking ATP y aventaja en 3.350 puntos a Sinner, que defendía el título conseguido el año pasado.

Alcaraz tiene asegurado mantener el primer puesto en los próximos meses, aunque todo lo que sume el italiano en los torneos que dispute será añadido a su puntuación porque en el 2025 no jugó hasta el Masters 1000 de Roma por la sanción de tres meses por dopaje.

Con 19 años y 130 días, Alcaraz ya fue el número 1 mundial más joven de la historia, tras ganar el título en el Abierto de Estados Unidos de 2022. Posteriormente volvió a la cima por primera vez en casi dos años tras ganar el título en el Abierto de Estados Unidos el año pasado y se ha mantenido en la cima durante todas las semanas menos una desde entonces. Este lunes comenzó su quincuagésima sexta semana como número uno.

Cambios en el ranking

Djokovic, que había iniciado el torneo en el cuarto lugar de la lista universal, aparece ahora en el tercer puesto con 5.280 puntos en detrimento del alemán Alexander Zverev, finalista el pasado curso y que cayó ante Alcaraz en la semifinal del Abierto de Australia.

Dentro del top diez se intercambian sus posiciones los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton. El primero sube dos plazas, a la séptima, y el segundo baja dos, a la novena.

Mientras el ruso Daniil Medvedev se instala undécimo, el español Alejandro Davidovich retrocede al decimoquinto puesto, el argentino Francisco Cerúndolo sube dos, al decimonoveno, y su compatriota Sebas Báez al trigésimo quinto, dos por encima de Jaume Munar.

También suben los argentinos Camilo Ugo Carabelli, al 48, Tomás Martín Etcheverry, al 54, y Francisco Comesaña, al 64, en tanto que Mariano Navone retrocede uno y es el 75 de una lista en cuyo top cien entra el también albiceleste Thiago Agustín Tirante, ahora el 95 tras subir ocho plazas.

