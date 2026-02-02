Nueve murales de Messi y un sueño pendiente: conocerlo en su visita a Ecuador

Walter Arce, artista plástico de 52 años, ha pintado nueve veces a Lionel Messi, incluido un mural gigante de cuatro metros

Walter Arce y el mural gigante de Messi que custodia un barrio de Ecuador.

Walter Arce tiene 52 años, es artista plástico y podría ser, sin exagerar, el ecuatoriano que más veces ha pintado al mejor jugador del mundo, pues con sus propias manos ha plasmado nueve imágenes de Messi.

El más imponente forma parte de un mural que mide cuatro metros de alto por tres de ancho, y está en el barrio San Miguel, en el cantón Naranjal, como si custodiara una esquina sagrada del fútbol.

Arce ama la pelota. Es hincha de Barcelona y seguidor de Messi desde siempre. Por eso, cuando supo que Lionel llegará a Ecuador el jueves 5 de febrero, algo se le activó por dentro. No piensa en selfis ni autógrafos: sueña con entregarle un pedazo de su arte. El problema es simple y cruel, como muchas historias del fútbol: no tiene entrada para el partido ante Barcelona en el Monumental.

Arte urbano con identidad: Walter Arce ha pintado nueve veces a Lionel Messi. JERSON RUIZ

Mucha arte en honor de Messi

Inter Miami de Messi vence a Atlético Nacional antes de venir a Ecuador Leer más

Todos los murales de Messi que ha realizado están hechos con pinturas acrílicas tipo C, pensadas para resistir sol, lluvia y tiempo. Pincel y brocha, nada más. Trabajo artesanal, de calle, de barrio.

“Pintar a Messi es plasmar la humildad de un grande. Es un ejemplo para los jóvenes. A pesar de ser el mejor de la historia, sigue entrenando y jugando con la misma pasión desde que empezó en La Masía”, expresa Arce, con la convicción de quien habla de alguien que siente cercano.

El mural gigante fue un encargo de su amigo Jorge Campoverde, otro fanático de Messi, residente en Estados Unidos, quien asumió el costo de los materiales. La obra quedó en el exterior de una casa: expuesta, como el fútbol mismo.

“Soy hincha de Barcelona y saber que Messi va a jugar en el templo del Ídolo me llena de emoción”, dice. Y se le nota.

Prepara un regalo para Messi

Walter Arce junto al mural gigante de Messi en Naranjal: cuatro metros de arte y pura pasión. Cortesía

Walter pinta desde los cuatro años. Hoy, a días del partido, no oculta la ilusión. No tiene boleto, pero sí ideas. Quiere que Messi se lleve algo del Ecuador profundo: un sombrero de Montecristi con su figura, pulseras con detalles de su visita, arte con identidad.

“Para uno, como artista y como hincha, es un anhelo que cosas hechas con dedicación lleguen a las manos de un jugador histórico y humilde”, sostiene.

Todo es incierto. No sabe si podrá entrar al estadio, ni si logrará acercarse. Pero hay algo que nadie le quita: haber realizado nueve pinturas de Messi. Y el de cuatro metros, especialmente, lo siente como un golazo a los 90 minutos.

RELACIONADAS Inter Miami de Messi enfrentará a Independiente del Valle en Puerto Rico

En cada mural no estuvo solo. Arce recuerda la ayuda de Ramón ‘Monchito’ Quinteros, Jhon y Juan Arce, Néicer Pérez y Diddier Carabajo. Amigos, brochas, paredes y pasión.

Ser hincha de Messi se manifiesta de muchas formas: unos usan la camiseta, otros se tatúan su rostro, otros sacrifican varios almuerzos para comprar una entrada. En cambio, Walter Arce eligió dejar sudor, tiempo y arte, pintando las figuras de Messi más grandes que existen en Ecuador.

Por ahora el artista espera la entrada para ver a quien por varios días se dedicó a pintar en paredes.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!