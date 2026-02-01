Inter Miami de Messi vence a Atlético Nacional antes de venir a Ecuador

Con un 1-2 agónico el equipo estadounidense llega este 7 de febrero a Guayaquil para el Partido de la Historia

Lionel Messi (d) del Inter Miami disputa el balón con Milton Casco de Atlético Nacional, durante el amistoso entre el Inter Miami y Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

Un gol en contra del centrocampista Elkin Rivero dio la noche sábado 31 de enero la victoria agónica por 1-2 a Inter Miami en el estadio Atanasio Girardot de Medellín sobre Atlético Nacional en un partido amistoso que tuvo como principal atractivo la participación durante 76 minutos de Lionel Messi, antes de llegar este 7 de febrero a Ecuador para el Partido de la Historia.

Los locales se habían ido en ventaja con una anotación del creativo de 20 años Juan Manuel Rengifo, mientras que los estadounidenses habían igualado con un tanto del goleador uruguayo Luis Suárez, de 39 años.

En la víspera, en la que se presentó el artista urbano Hamilton, el estadio, en el que hubo una numerosa presencia de aficionados con la camiseta rosada del equipo estadounidense, coreó "Messi, Messi" y el saque de honor lo hizo el exportero René Higuita.

La primera llegada la tuvo el equipo local en los minutos iniciales en una gran jugada por el costado izquierdo en la que el extremo Andrés Sarmiento mandó un centro que cabeceó el atacante Dairon Asprilla y pasó rozando el palo izquierdo de la portería de Dayne St. Clair.

El principal acercamiento del conjunto norteamericano llegó en una jugada en la que Messi filtró un pase para Luis Suárez, a quien el balón se le fue largo y quedó en manos del portero David Ospina.

El dominio, sin embargo, siguió siendo de los Verdolagas que volvieron a llegar con peligro con un remate de media distancia del juvenil Juan Manuel Rengifo que atajó, con esfuerzo el guardameta visitante, que luego volvió a atrapar otro disparo de Sarmiento, que iba con menos fuerza.

El Inter se sacudió del dominio rival y volvió a llegar a la portería de Ospina con un remate de media distancia que atajó con solvencia el arquero de la selección colombiana.

