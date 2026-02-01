Messi en Guayaquil, día y hora de su llegada y que hará antes del partido

Guayaquil se alista para recibir a Lionel Messi con caravana, seguridad especial y una agenda cuidadosamente planificada

Guayaquil ya siente el temblor previo a la llegada de Lionel Messi. En las calles empiezan a rodar camisetas de Barcelona con el rostro del ‘10’ argentino, señales claras de que La Pulga está cada vez más cerca. Messi arribará a la Perla del Pacífico el jueves 5 de febrero, a las 18:30, junto a la delegación del Inter Miami, que el 7 de febrero enfrentarán al ´idolo.

El equipo estadounidense llegará con el ánimo arriba tras vencer 2-1 a Atlético Nacional en Medellín, en el amistoso disputado el sábado 31 de enero de 2026. Messi permanecerá tres días en Ecuador, ya que tras el partido el plantel partirá directamente en un avión privado del club.

El amistoso entre el Inter Miami de Lionel Messi y Barcelona SC. cortesía

Así serán sus días en Guayaquil

La llegada del Inter Miami promete ser una auténtica locura. Por ello, la organización ha previsto un operativo de seguridad especial. Desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo se realizará una caravana hasta el hotel Oro Verde, lugar de concentración del equipo. Así lo confirmó Daniel Molina, organizador del evento:

“Van a hacer una caravana que se llamará ‘La Ruta de la Historia’, para que la gente los pueda saludar y sentirlos de cerca hasta llegar al Hotel Oro Verde, donde se van a hospedar”.

¿Qué hará Messi en Guayaquil?

El viernes, Messi permanecerá concentrado en el hotel y realizará un leve entrenamiento en uno de los salones, destinado principalmente a la charla técnica.

“El viernes van a estar concentrados. Nos han pedido un salón para que Mascherano les pueda dar directrices y lineamientos de juego a los jugadores”, explicó Molina en JC Sport Radio.

Barcelona SC enfrentando a Guayaquil City en la Noche Amarilla 2026. Carlos Klinger

Para el sábado 7 de febrero, día del partido, el plan se repite: concentración en el hotel, desayuno, indicaciones finales de Javier Mascherano, traslado al estadio y entrada en calor.

Pero habrá un momento especial que nadie quiere perderse.

“La sorpresa más grande será la entrega del balón a Lionel Messi. Nadie sabe cómo será ni quién lo entregará”, adelantó Molina.

Guayaquil se prepara para vivir historia pura. Messi ya viene en camino, y la ciudad lo sabe.

