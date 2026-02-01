Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Messi sacude Guayaquil: caravana, seguridad y el plan del Inter Miami.
Messi sacude Guayaquil: caravana, seguridad y el plan del Inter MiamiCortesía

Messi en Guayaquil, día y hora de su llegada y que hará antes del partido

Guayaquil se alista para recibir a Lionel Messi con caravana, seguridad especial y una agenda cuidadosamente planificada

Guayaquil ya siente el temblor previo a la llegada de Lionel Messi. En las calles empiezan a rodar camisetas de Barcelona con el rostro del ‘10’ argentino, señales claras de que La Pulga está cada vez más cerca. Messi arribará a la Perla del Pacífico el jueves 5 de febrero, a las 18:30, junto a la delegación del Inter Miami, que el 7 de febrero enfrentarán al ´idolo. 

RELACIONADAS

El equipo estadounidense llegará con el ánimo arriba tras vencer 2-1 a Atlético Nacional en Medellín, en el amistoso disputado el sábado 31 de enero de 2026. Messi permanecerá tres días en Ecuador, ya que tras el partido el plantel partirá directamente en un avión privado del club.

Inter Miami, Barcelona sc, Lionel Messi
El amistoso entre el Inter Miami de Lionel Messi y Barcelona SC.cortesía

Así serán sus días en Guayaquil 

El homenaje a Mario Pineida y su camiseta número 2 en la Noche Amarilla.

Noche Amarilla 2026: Barcelona fue la estrella y el Monumental vivió una fiesta total

Leer más

La llegada del Inter Miami promete ser una auténtica locura. Por ello, la organización ha previsto un operativo de seguridad especial. Desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo se realizará una caravana hasta el hotel Oro Verde, lugar de concentración del equipo. Así lo confirmó Daniel Molina, organizador del evento:

RELACIONADAS

“Van a hacer una caravana que se llamará ‘La Ruta de la Historia’, para que la gente los pueda saludar y sentirlos de cerca hasta llegar al Hotel Oro Verde, donde se van a hospedar”.

¿Qué hará Messi en Guayaquil?

El viernes, Messi permanecerá concentrado en el hotel y realizará un leve entrenamiento en uno de los salones, destinado principalmente a la charla técnica.

“El viernes van a estar concentrados. Nos han pedido un salón para que Mascherano les pueda dar directrices y lineamientos de juego a los jugadores”, explicó Molina en JC Sport Radio.

Barcelona SC enfrentando a Guayaquil City en la Noche Amarilla 2026.
Barcelona SC enfrentando a Guayaquil City en la Noche Amarilla 2026.Carlos Klinger

Para el sábado 7 de febrero, día del partido, el plan se repite: concentración en el hotel, desayuno, indicaciones finales de Javier Mascherano, traslado al estadio y entrada en calor.

RELACIONADAS

Pero habrá un momento especial que nadie quiere perderse.

“La sorpresa más grande será la entrega del balón a Lionel Messi. Nadie sabe cómo será ni quién lo entregará”, adelantó Molina.

Guayaquil se prepara para vivir historia pura. Messi ya viene en camino, y la ciudad lo sabe.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Sergio Peña enfrenta críticas por ataques sexistas a mujeres profesionales en X

  2. Costa Rica vota para elegir presidente tras campaña marcada por la inseguridad

  3. Messi en Guayaquil, día y hora de su llegada y que hará antes del partido

  4. Tottenham vs Manchester City HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO la Premier League

  5. EN VIVO Racing de Estrasburgo vs PSG de Willian Pacho, dónde ver partido de Ligue 1

LO MÁS VISTO

  1. Noboa ensaya cambios en Directorio de la ANT: nombró a su nuevo representante

  2. Copa del Pacífico y Explosión Azul: lo que prepara Emelec para el 2026

  3. Más cerca, más barato: el nuevo mapa del comercio en Ecuador

  4. Municipio de Guayaquil explica por qué se removieron árboles en la calle Guayacanes

  5. Concurso para fiscal: Todo amarrado para el gran fraude |Por Roberto Aguilar

Te recomendamos