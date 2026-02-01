Guayaquil City sorprende y derrota 1-0 a Barcelona SC en la Noche Amarilla

Con un estadio lleno, el Ídolo del Astillero celebró su tradicional presentación de temporada sin una estrella extranjera invitada, pero con el respaldo masivo de su hinchada, que convirtió la noche en una verdadera fiesta.

Te invitamos a leer | César Farías fue la estrella de la Noche Amarilla con un discurso que ilusionó

Nostalgia y homenaje en los primeros minutos de la Noche Amarilla

Los primeros 15 minutos estuvieron cargados de nostalgia, cuando el exarquero amarillo Máximo Banguera saltó al campo como titular y se llevó el aplauso unánime de todo el estadio. El guardameta actuó durante ese lapso y luego fue reemplazado por José Contreras, en medio de un emotivo homenaje que tuvo como testigo una camiseta gigante en honor a Mario Pineida, con el número 2.

Once inicial de Barcelona SC para la Noche Amarilla 2026

El director técnico César Farías dispuso el siguiente once inicial en el Monumental:

Arco: Máximo Banguera (José Contreras)

Defensa: Carabalí, Báez, Sosa y Perlaza

Mediocampo: Montaño, Quiñónez, Céliz y Martínez

Ataque: Rojas y Gómez

En el segundo tiempo ingresaron Parrales, Vargas, Núñez, Mina y Castillo.

Acción del partido amistoso de fútbol Ecuador: Barcelona SC vs Guayaquil City. Carlos Klinger

Edison Mero marca el gol de la victoria

A los 53 minutos llegó la sorpresa de la noche. Edison Mero sacó un potente remate desde fuera del área y marcó un verdadero golazo que silenció el Monumental y desató la celebración de Guayaquil City en plena Noche Amarilla.

FEF vs LigaPRO: Reestructurar ya no es un capricho, es una urgencia Leer más

El encuentro se tornó tenso a los 62 minutos, cuando Sosa y Palma protagonizaron un cruce verbal y algunos forcejeos, aunque la situación no pasó a mayores. El partido comenzó el 31 de enero y terminó en los primeros minutos del 1 de febrero, debido a que se jugaron 9 minutos adicionales.

El emotivo discurso de César Farías en la presentación

Previo al partido, durante la presentación oficial de la plantilla, el entrenador César Farías ofreció un discurso que emocionó a la hinchada:

“El Ídolo se respeta, el Ídolo se siente, el Ídolo es pueblo. Aquí estamos para construir juntos un camino ganador. Nosotros los necesitamos, véanlo bien, que se sienta que vamos a honrar esta camiseta y que estemos a la altura. Vamos por todo”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!