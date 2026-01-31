César Farías fue la estrella de la Noche Amarilla con un discurso que ilusionó

E l director técnico del Ídolo se metió al público en el bolsillo con sus palabras: "El Ídolo se respeta", gritó

Barcelona SC pasó de la frialdad de Ismael Rescalvo a la ilusión que genera el entrenador César Farías, quien hizo lo que ningún técnico había logrado en la historia de las Noches Amarillas: se metió al público en el bolsillo.

Era la primera vez que el estratega venezolano hablaba en vivo ante más de 60.000 personas, y sus palabras fueron un motivo de ilusión, capaces de hacer soñar a toda la hinchada amarilla. Con tono firme y la mirada puesta en las gradas, Farías expresó:

“El Ídolo se respeta, el Ídolo se siente, el Ídolo es pueblo. Acá estamos para, juntos, construir un camino ganador. Nosotros los necesitamos; véanlo bien, que se sienta que vamos a honrar esta camiseta y que el equipo esté a la altura. Vamos por todo”.

El aplauso cargado de fe de los hinchas no se hizo esperar.

Y como termómetro habitual de la Noche Amarilla para medir quiénes son los más ovacionados, por primera vez un entrenador se metió en el top 3. César Farías fue uno de los más aplaudidos, junto a Darío Benedetto y Joao Rojas.

Lo llamativo de la noche fue la presencia de Leonai Souza y Dixon Arroyo, jugadores que no estarían en los planes de César Farías para la temporada 2026.

Llegaron hasta desde Nueva York

La presentación de una de las plantillas de menor presupuesto de los últimos años también se llevó el aplauso de los fanáticos, que miran con buenos ojos al equipo conformado.

¿Cuándo vuelve a jugar Barcelona?

El Ídolo enfrentó anoche a Guayaquil City, pero devolverá la visita el próximo 4 de febrero, a las 19:00, en la Copa Guayaquil Capital Americana del Deporte, en el estadio Chucho Benítez.

