Noche Amarilla y la pasión de la hinchada: Barcelona SC sueña con un año glorioso

Historias de sacrificio, amor y herencia marcaron la previa en el Monumental, donde la pasión por Barcelona se increíble

La primera caminata de los hinchas de Barcelona por la Noche Amarilla.

En realidad, no se sabe si Barcelona es una religión, una enfermedad, una epidemia o una fiebre que no se cura. Lo cierto es que los hinchas amarillos, hasta diciembre de 2025, renegaban del equipo, pero el 31 de enero de 2026 ya no se acordaban… o sí, pero decidieron mirar hacia adelante.

“Somos curtidos, ¿y cuál es el problema?”, decían. Así se vivió la previa de la Noche Amarilla, una fiesta que se extendió hasta la medianoche y que provocó que muchos recién llegaran a casa en las primeras horas del 1 de febrero. Las historias de los hinchas rozan la locura.

La Sur Oscura de Riobamba presente en el Monumental. FREDDY RODRÍGUEZ

Desde la madrugada

Jairo Silva, jefe de la Sur Oscura de Riobamba, viajó con su gente desde esa ciudad en un transporte de dos pisos rumbo a Guayaquil. Salieron a las 04:00, aunque desde la medianoche ya estaban listos para el viaje. Llegaron directo al estadio Monumental para asegurarse un lugar cerca del ingreso.

“Sabemos que no tuvimos un buen 2025, pero así es el barcelonista. A pesar de que no le vaya bien un año, la fe de nosotros es grande y aquí estamos para darle el apoyo toda la temporada”, dijo Silva.

Los fanáticos amarillos permanecieron toda la mañana y parte de la tarde en los exteriores del estadio. Recién a las 14:00 comenzaron a ingresar.

Tatuado y amor de madre

Marcos Terán lleva a Barcelona tatuado en la piel. Un gran escudo amarillo adorna su cuerpo. Dice que tenía 14 años cuando se lo hizo. Vino a la Noche Amarilla por amor al equipo y por amor a su madre, Kerly Vera, quien falleció en 2021 y fue quien le inculcó la pasión por el Ídolo.

Marcos Terán y su tatuaje de Barcelona SC. FREDDY RODRÍGUEZ

“Era pelado cuando me tatué el escudo de Barcelona. Mi madre nunca me dijo nada, siempre me apoyaba. Ella era muy barcelonista. Por ella soy un curtido del equipo, sé que nos está viendo desde arriba”, dijo Terán.

Sobre lo que le espera a Barcelona en 2026, asegura que apoyará en todo, pese al mal año anterior. “Esto es amor por los colores, nada más”, agregó.

Los primeros que llegaron

Joaquín Espinoza y su padre, Patricio Espinoza, viven en Quito. Salieron el viernes a las 23:00 con una misión clara: vivir por primera vez la Noche Amarilla junto a la Sur Oscura, en la General Carlos Muñoz.

Sin buscarlo, hicieron un récord: fueron los primeros en la fila y los primeros en ingresar. En la espera se hicieron amigos de Jesús Villafuerte, un guayaquileño que los acompañó durante horas.

“Así somos los barcelonistas. No nos importa nada por querer estar con el equipo. Es la primera vez en este sector del estadio. Sé que hay mucha adrenalina, pero así es el fanático de Barcelona”, dijo Patricio.

Joaquín disfruta compartir esta experiencia con su padre. Cuenta que desde uno de los 5-0 a Emelec, el amor por el Ídolo se le metió en el corazón. Vivieron todo el día con Barcelona, algo que los une más allá de la sangre.

Joaquín Espinoza y su padre, Patricio Espinoza con gorros, junto a un amigo de Guayaquil. FREDDY RODRÍGUEZ

De Nueva York a la Noche Amarilla

Wilson Muñoz llegó directo del aeropuerto al estadio Monumental. Viajó desde Nueva York para vivir la fiesta amarilla y se quedará para el partido ante el Inter Miami de Lionel Messi.

“Barcelona es una pasión, es algo fuerte, algo que no se puede describir. Quería estar en la fiesta y tocó ahorrar, dejar de comprar algunas cosas. El amor al equipo lo hace posible”, dijo Muñoz.

Llegó temprano para no perderse nada. “Es como un ritual de cada año: uno perdona al equipo en diciembre y lo vuelve a amar en enero en las Noches Amarillas. Es el equipo que nos hace felices”, agregó.

Wilson Muñoz llegó de Nueva York a la Noche Amarilla. FREDDY RODRÍGUEZ

“Mamá, perdóname, no voy mañana”

Joseph Barros estaba tan feliz que empezó a festejar antes de tiempo. Pidió mandar un mensaje a su madre, Evelyn: “Madre, perdóname, pero hoy y capaz mañana no voy a casa. Es el reencuentro con el equipo y hay que festejar al máximo”.

Para él, lo que pase en la LigaPro es secundario. “Mi amor por el Ídolo va más allá de los resultados”, dijo.

Un día de trabajo menos

Ariel González, de 27 años, toca el bombo en la barra amarilla. Perdió un día de trabajo por venir a apoyar al equipo; labora en una fábrica y su quincena llegará más corta.

“Por Barcelona, todo. No importa que el equipo haya fallado como en 2025. Que digan lo que digan, aquí es amor por la camiseta. Si no, ¿cómo se explica que vengamos a las Noches Amarillas?”, dijo mientras ensayaba los cánticos.

Zoe modelando para su padre Brayan Viteri en el Monumental. FREDDY RODRÍGUEZ

Su primera Noche Amarilla

Zoe está por cumplir tres años y fue la modelo de sus padres, Brayan Viteri y Eugenia Cercado. Su padre la fotografiaba con el Monumental de fondo.

“Esto es para el recuerdo de toda la vida. Mi Zoe en su primera Noche Amarilla. Por eso le hice las fotos, para tenerlas siempre”, contó emocionado.

