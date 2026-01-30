Noche Amarilla 2026: Farías prueba su primer once ante Guayaquil City

Barcelona SC celebrará su Noche Amarilla 2026 con nueve horas de show, homenajes y las primeras pruebas de César Farías

La Noche Amarilla del 31 de enero del 2026 no tendrá una megaestrella invitada, como sí ha ocurrido en años anteriores. Sin embargo, para el hincha canario ese detalle ha pasado a segundo plano, pues los boletos para la fiesta de presentación se agotaron ya.

La gran atracción será la presencia de Darío Benedetto como nuevo refuerzo amarillo, mientras que el morbo estará del lado del rival, Guayaquil City, cuando Damián Díaz, exjugador del Ídolo, luzca ahora la camiseta ‘ciudadana’. Dicho esto, arranca también el calendario de gastos para los hinchas toreros, ya que entre enero y febrero el Ídolo afrontará al menos cuatro partidos en el Monumental, por lo que se sentirá un golpe fuerte al bolsillo.

Todo el programa de la Noche Amarilla

La fiesta desde las 15:00

De lo que se sabe, la Noche Amarilla será un festejo de nueve horas, ya que a las 15:00, arrancará el programa con música, sorteos y luces.

Habrá varios espacios de participación para la categoría femenina, que presentará su plantilla para la Superliga. También se realizará un reconocimiento póstumo a Mario Pineida, fallecido en diciembre de 2025, y un homenaje a Máximo Banguera, exarquero canario que recientemente entrenó con el plantel.

Con estas previsiones, se estima que los aficionados abandonen el estadio cerca de la medianoche.

El primer 11 de César Farías

En lo deportivo, el DT César Farías tiene para un rompecabezas por armar con los jugadores solicitados para 2026. De lo que se sabe, esta podría ser la primera alineación del año en el Monumental: En el arco, José David Contreras. En la defensa, el único que queda del 2025 es Bryan Carabalí. Los demás serán caras nuevas: el paraguayo Javier Báez, Luca Sosa (que regresa, como hijo pródigo) y Jonathan Perlaza.

Barcelona celebra la Noche Amarilla para presentar a su plantel. Archivo

Ya en el mediocampo Faías ha venido probando a cuatro futbolistas, con los cuales jugó ante Universidad Católica en el amistoso de Quito,entre ellos Jean Carlos Montaño, Jhonny Quiñónez, el argentino Tomás Martínez y Jandry Gómez, a quien le ha venido dando confianza.

En la ofensiva estarían Joao Rojas y el argentino Milton Céliz, que ha mostrado mucha entrega en los entrenamientos.

Homenaje a Máximo Banguera

El cotejo de ante Guayaquil City tendrá un entretiempo de más de 40 minutos. Farías tendrá la oportunidad de hacer múltiples variantes y se espera que el argentino Darío Benedetto comience a tener minutos.

Matías Lugo el nuevo 5 de Barcelona Sc

Mientras que el último refuerzo en arribar a Barcelona es el argentino Matías Lugo, de 24 años, quien llega para ocupar el espacio que dejaron Dixon Arroyo y Leonai Souza en el medio campo.

“Soy un jugador de recuperación, de estar bien parado, atento a la segunda jugada y aguerrido también”. dijo Lugo.

