Noche Amarilla: los partidos memorables y goles en la presentación de Barcelona SC

El Ídolo y sus encuentros de presentación siempre dejan situaciones que marcan la historia para los hinchas

La Noche Amarilla no es solo un partido de fútbol; es el termómetro emocional de la hinchada más grande de Ecuador. Lo que comenzó en 1994 como una discreta presentación en un hotel de Guayaquil, bajo la presidencia de Isidro Romero Carbo, evolucionó hasta convertirse en un espectáculo de talla mundial. A continuación, revivimos los partidos más icónicos que han quedado grabados en la retina del barcelonismo.

1. 2016: El inicio de la era de las estrellas con Ronaldinho

El 30 de enero de 2016 cambió la historia del evento para siempre. Por primera vez, una leyenda activa del fútbol mundial, Ronaldinho Gaúcho, vestía la camiseta amarilla (dorsal 91).

Resultado: Barcelona SC 4-3 Universidad de San Martín (Perú).

Goleadores: Damián Díaz (doblete), Ismael Blanco y Cristian Penilla. Aunque "Dinho" no marcó, su magia en los pases y el ambiente en un Monumental a reventar marcaron un antes y un después.

2. 2017: La jerarquía del 'Cachavacha' Forlán

Tras el éxito de 2016, la vara estaba alta. El invitado fue el uruguayo Diego Forlán, Balón de Oro de Sudáfrica 2010. Bajo una lluvia persistente, el charrúa demostró que su calidad seguía intacta.

Resultado: Barcelona SC 3-0 Juan Aurich (Perú).

Goleadores: El propio Diego Forlán abrió el marcador con un golazo de tiro libre a los 5 minutos. Completaron la goleada Jefferson Mena y Richard Calderón.

Kaká convirtió dos goles en la victoria 6-2 ante Sport Boys. Álex Lima / EXPRESO

3. 2018: El "Show" de Kaká en el Monumental

Probablemente la edición más espectacular en cuanto a goles. El brasileño Kaká, último "humano" en ganar el Balón de Oro antes de la hegemonía Messi-Ronaldo, brindó una exhibición de fútbol ofensivo.

Resultado: Barcelona SC 6-2 Sport Boys (Perú).

Goleadores: Kaká se lució con un doblete histórico. Matías Oyola, Ely Esterilla, Damián Díaz y Ariel Nahuelpán cerraron una de las goleadas más abultadas en la historia de estas presentaciones.

4. 2019: Elegancia italiana con Andrea Pirlo

La mística europea llegó a Guayaquil con el "Maestro" Andrea Pirlo. El campeón del mundo italiano dictó cátedra en el mediocampo con su característica visión de juego ante el equipo peruano más popular.

Resultado: Barcelona SC 2-1 Alianza Lima (Perú).

Goleadores: Un doblete del paraguayo Christian Alemán permitió la remontada de los toreros, quienes disfrutaron de los pases milimétricos del italiano durante 83 minutos.

5. 2025: El Centenario y la Muralla de Carles Puyol

La edición más reciente y especial por los 100 años del club. La estrella invitada fue el histórico capitán del FC Barcelona y la selección española, Carles Puyol. El "Tarzán" mostró su característica garra defensiva en un Clásico del Astillero que tuvo tintes de partido oficial.

Resultado: Barcelona SC 1-0 Emelec.

Goleador: Janner Corozo, con un cabezazo tras un centro de Braian Oyola, selló la victoria en el Monumental. Puyol jugó 31 minutos, dejando claro por qué fue uno de los mejores defensas de la historia.

Otros momentos destacados en las Noches Amarillas



2020: Alessandro Del Piero fue el invitado, aunque el resultado fue agridulce al caer 0-1 ante Delfín.

2021: Javier Mascherano participó en una edición histórica por ser la primera sin público debido a la pandemia (empate 1-1 ante 9 de Octubre).

2023: Sergio 'Kun' Agüero fue la estrella ante Mushuc Runa (victoria 1-0), en una noche que también sirvió para la despedida del eterno capitán Matías Oyola.

La Noche Amarilla sigue demostrando que para Barcelona SC no existen imposibles, reafirmando año tras año su jerarquía como el Ídolo del Ecuador.

