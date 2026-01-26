Barcelona SC presenta la Noche Amarilla 2026: boletos, artistas y horarios

Conoce los valores de las entradas, los puntos de venta oficiales y el cronograma del evento de presentación del Ídolo

La cuenta regresiva terminó para la multitudinaria afición de Barcelona SC. El próximo 31 de enero de 2026, el Estadio Monumental volverá a abrir sus accesos para una nueva edición de la Noche Amarilla, una celebración que apunta a ser memorable con la presentación oficial del equipo y un espectáculo artístico de alto nivel que contará con artistas como Zion y el Grupo Galé y culminará con un partido amistoso frente a Guayaquil City.

Localidades y precios de las entradas

La dirigencia amarilla definió un esquema de valores diferenciado con el objetivo de reconocer la lealtad de sus socios. Aunque varias zonas ya registran gran demanda, los precios oficiales para el público en general y los socios al día se detallan a continuación:

Localidad / Precio Hinchas / Precio Socios

Generales (Norte y Sur) / $12.00 / $6.00

Tribuna Marathon / $25.00 / $12.50

Palcos (Bajo, 1 al 7) / $50.00 / $25.00

Palco Pilsener / $150.00 / $150.00

Suite / $70.00 / $70.00

Hinchas de Barcelona SC en el estadio Monumental. X: @freddypasquelm

Nota Importante: Los informes más recientes señalan que las localidades de General, Tribuna Marathon y los palcos laterales y centrales ya se encuentran agotados, por lo que se aconseja adquirir cuanto antes las entradas disponibles (Palco Marathon y Palco Pilsener).

¿Dónde comprar entradas para la Noche Amarilla 2026?

Con el fin de evitar inconvenientes y garantizar la validez de los boletos, el club dispuso de canales tanto presenciales como digitales. Los socios pueden gestionar su ingreso y comprar boletos adicionales mediante la plataforma oficial www.sociosbsc.com.ec

En tanto, los hinchas en general cuentan con las siguientes alternativas:

Venta en línea: A través del portal oficial barce.link/boletos, habilitado las 24 horas.

Puntos físicos: boleterías del Estadio Banco Pichincha, abiertas de 09:00 a 17:30.

Recomendaciones de seguridad y logística

Para que la celebración se desarrolle con normalidad y sin inconvenientes, el club y las autoridades emitieron disposiciones claras. Las puertas del “Coloso del Salado” se abrirán desde las 14:00, mientras que el show oficial arrancará a las 16:00. Se sugiere asistir con anticipación para evitar congestiones en los controles de seguridad externos.

Un show artístico internacional con Zion y Grupo Galé

La propuesta de entretenimiento para la edición 2026 promete estar a la altura, ya que la directiva confirmó una programación de primer nivel que fusiona la cadencia de la salsa con la fuerza del género urbano. El escenario principal tendrá como figura central a Zion, el reconocido cantante puertorriqueño que hará vibrar al público con éxitos globales como “Yo Voy” y “Zun Da Da”, acompañado por la inconfundible elegancia de la agrupación colombiana Grupo Galé.

