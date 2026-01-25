Sergio Nuñez: "Manejo bien la presión de jugar en un club como Barcelona"

El uruguayo tiene la misión de hacer olvidar a Octavio Rivero. El 2025, jugando de extremo, anotó 5 goles en 37 partidos

El delantero uruguayo Toto Núñez llega a Barcelona con la misión de reemplazar al goleador Octavio Rivero.

La responsabilidad de reemplazar a su compatriota Octavio Rivero es alta para el nuevo delantero de Barcelona, el uruguayo Sergio Núñez. Sin embargo, conoce lo que es llegar a “un gigante de América”, como calificó al cuadro amarillo.

Rivero, que fue transferido a la Universidad de Chile para esta temporada, convirtió 14 goles para el conjunto guayaquileño, por lo que Toto Núñez deberá esforzarse para superar esa cantidad y dejar atrás los cinco goles que marcó en 2025.

“Sé que vengo a un club importante, a un gigante de América, y entiendo la presión que eso significa, pero daré todo de mí para salir campeón de la LigaPro y llegar lo más lejos posible en la Libertadores”, dijo el atacante de 25 años.

La carrera de Núñez inició en las formativas de Peñarol de su país, club con el que debutó en 2020. Luego de un corto paso por Cerrito FC, vivió su primera experiencia en el exterior jugando para el AE Larisa de Grecia. Tras esto retornó a jugar en Cerro Largo, Danubio y Liverpool de Uruguay, para ahora dar el salto a Ecuador.

La similitud de colores entre Barcelona y Peñarol, donde afianzó su visión goleadora, agrada mucho al atacante. “Me parece hermosa la combinación de los colores; estoy acostumbrado a jugar de amarillo y negro, pero lo más importante es afrontarlo con responsabilidad”, enfatizó.

El Toto, apelativo que adquirió cuando era niño porque su hermano Daniel no podía pronunciar Sergio y lo llamó de esa manera, no dudó en aceptar la propuesta del Ídolo de Ecuador.

No sin antes consultar con exjugadores toreros. “Muchos colegas me hablaron muy bien del equipo, así que apenas recibí la propuesta no dudé en aceptarla y me decidí por venir a Barcelona”, enfatizó.

PROMESA A LA HINCHADA

Portar la camiseta número 9 de Barcelona es una doble responsabilidad para Núñez y el jugador lo sabe bien, por eso prometió a la hinchada “hacer goles y ayudar al equipo. Si me toca defender, también hacerlo, pero hacer goles será lo más importante”.

Ese ofrecimiento empezó de buena manera con el primer tanto que marcó en un partido amistoso ante Universidad Católica, el pasado miércoles. “Trabajo todos los días para eso y vine a Barcelona, si Dios quiere, a dejar una huella con goles, pero lo más importante es que el equipo gane cosas”, destacó.

Toto Núñez (i) conduce el balón durante un entrenamiento de Barcelona en plena pretemporada en Puembo, afinando su puntería bajo mirada del cuerpo técnico que lidera el venezolano César Farías. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

En ese objetivo tendrá una lucha deportiva con el delantero ecuatoriano Miguel Parrales. “Esa disputa va a elevar el nivel de cada uno, así que cuando juegue cualquiera de los dos, que marquemos goles y que todos ganemos”, afirmó.

Acerca de los defensores ecuatorianos a los que enfrentará en la LigaPro, el charrúa argumentó que “sé que son muy duros, durante el último amistoso tuvimos muchos roces y me pegaron mucho, pero estoy acostumbrado, así que no tengo problema de jugar de esa manera”.

TRATO CON EL ENTRENADOR

Núñez no es el único de los recién llegados a Barcelona; además de los refuerzos como los extranjeros Javier Báez, Milton Céliz y Tomás Martínez, así como los ecuatorianos José Gabriel Cevallos, Jordán Medina o Jonathan Perlaza, se suma el entrenador venezolano César Farías.

Al respecto de la llegada del estratega llanero, afirmó que “el profe Farías es un tipo ganador y estamos acá para aprender de él y encarar de la mejor manera el arranque de la temporada”, afirmó.

PRIMERAS PRUEBAS

Antes del debut oficial en la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors, previsto para el 18 de febrero, Barcelona realizará la presentación de su plantel en la Noche Amarilla, que se cumplirá el 31 de enero en el estadio Monumental, y el 7 de febrero, enfrentará al Inter de Miami de Lionel Messi, en el denominado Partido de la historia.

Ante estos dos importantes encuentros, Toto se mostró “con muchas ansias de que llegue el 31, por lo que me han contado los compañeros, y también el cotejo ante el Inter porque me genera una ilusión jugar contra los cracks del mundo”.

