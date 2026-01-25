Éxodo en LigaPro: ¿Por qué futbolistas ecuatorianos prefieren Bolivia y Perú en 2026?

Con 30 jugadores en estas ligas, figuras como Uchuari, Mina y Narváez explican a EXPRESO las razones del cambio de mercado

La migración de futbolistas ecuatorianos hacia Bolivia y Perú ya no es una excepción. Frente a retrasos salariales, contratos inestables e inseguridad en el país, estas ligas emergen como alternativas más seguras que la LigaPro para sostener una carrera profesional.

Las cifras respaldan la tendencia (ver gráfico). En la temporada 2026, Bolivia contará con 12 ecuatorianos en su Primera División y Perú con 18, consolidándose como los dos mercados con mayor presencia tricolor a nivel mundial, según Transfermarkt. El fenómeno ya no es aislado ni circunstancial.

Al país del Altiplano se sumará el caso del atacante Jonny Uchuari, futuro jugador de Real Potosí. Mientras que Kevin Mina, referente ofensivo del Guabirá, es uno de los pioneros en dicha región. En territorio peruano, el defensor John Narváez, actual jugador del ADT, refuerza una migración que gana fuerza cada año.

Seguridad y vida cotidiana

En entrevista con EXPRESO, Uchuari comentó que los casos de extorsiones en nuestro balompié aceleró su decisión. Hoy, comenta, está a una firma de cerrar con Real Potosí: “Lastimosamente eso (la crisis de seguridad) se vive mucho en Ecuador. Preocupa y hace tomar decisiones pensando que, a veces, uno está mejor fuera del país protegiendo a su familia”.

El Pipiolo recurrió a recomendaciones directas antes de elegir destino. Bruno Miranda, su excompañero en Aucas y delantero de la selección boliviana, fue clave para despejar dudas sobre el entorno. Le habló de “tranquilidad cotidiana” y mínima incidencia de “hechos delictivos”.

Kevin Mina reforzó esa percepción desde su experiencia. El delantero llegó a Bolivia en 2021 y en la última campaña defendió al Guabirá, club con el que alcanzó la clasificación a la Copa Sudamericana.

El ariete se mostró cauto al hablar de las extorsiones en Ecuador. “Los bandidos son muy resentidos cuando nos escuchan hablar a los jugadores. Es mejor no tocar el tema”, dijo el atacante de Quinindé por temor a represalias.

Kevin Mina juega de delantero y su actual equipo es Guabirá de la Primera División de Bolivia. CORTESÍA

También comparó cómo es la vida en Montero, ciudad del departamento de Santa Cruz donde reside en la actualidad. Afirmó que uno de sus mayores lujos “es tener la tranquilidad de salir con el teléfono y no estar mirando a todos lados”.

En tierras bolivianas, Mina se ha convertido en un puente para nuevos arribos. Anderson ‘La Musa’ Ordóñez, Walter Chalá, Juan Luis Anangonó y Christian Alemán figuran entre los nombres que siguieron ese camino. Palmerita Alemán, el más reciente, firmó con Bolívar tras ser figura y evitar el descenso con Manta en la LigaPro 2025.

“Casi todos los ecuatorianos que vienen acá ‘pasan por mis manos’. Les aconsejo y también los asesoro. Abrí muchas puertas para que el ecuatoriano lo empiecen a ver más”, dijo Mina, uno de los pioneros en Bolivia tras el paso de Carlos ‘El Demoledor’ Tenorio.

Mina dijo que le da “mucha pena lo que le está pasando al Ecuador” por la inseguridad. Cree que ese es uno de las principales razones para la migración a nuevos países entre los que añadió a Perú. “Sé que muchos están yéndose a Perú también, donde seguramente, van a poder estar tranquilos al igual que su familia”.

Desde la óptica local, el periodista José Quino, de Red Uno Bolivia, coincidió con ese diagnóstico. Destacó que, especialmente en La Paz, los futbolistas extranjeros residen en zonas cerradas y seguras. “Normalmente los jugadores se quedan en la zona sur, que son condominios, zonas residenciales, y hay mucha seguridad. No se ven casos de robos con armas, nada de eso”.

Beneficios salariales

La estabilidad económica aparece como otro factor clave. Uchuari recordó que su paso por Aucas en 2025 dejó saldos pendientes: dos meses y medio de sueldo y cinco meses de arriendo. Estas situaciones erosionaron su confianza en el sistema local.

“Nuestro fútbol se está dañando. Podríamos creer que Aucas no tendría estos problemas económicos pero el año pasado los vivió”, acotó Uchuari, que renueva esperanzas hacia Bolivia, donde, mencionó “no se retrasan tanto en los pagos”.

El volante lojano jugó en Aucas durante la temporada 2025 proveniente del fútbol brasileño. Cortesía

En Perú, la dinámica financiera sigue una lógica similar. John Narváez valoró la puntualidad como norma, impulsada por reglamentos estrictos que sancionan retrasos con pérdida de puntos o, incluso, “el descenso”.

“El 90 % de los clubes son serios con eso, algo que en Ecuador es al contrario y vuelve la situación complicada. Por esa razón uno toma prioridades, el pago está a fin de mes o en los primeros días”, dijo Narváez.

Con pasado en Melgar, Carlos Mannucci y ahora en ADT, el lateral valoró la rápida adaptación del futbolista ecuatoriano. Resaltó que, hoy, la presencia es constante y competitiva en casi todos los planteles.

“Yo fui el único en 2018 y ahí se fueron acoplando más. Ahora se están fijando mucho en nosotros. En la mayoría de los equipos hay uno o hasta tres ecuatorianos, y todos juegan”.

Postura de Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro. Archivo

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, discrepa de que la estabilidad en los pagos salariales en Bolivia y Perú sea una de las razones de este éxodo. A su criterio, la migración responde más a una cuestión de rendimiento y expectativas económicas que a diferencias estructurales entre ligas.

“Para mí es grupo de jugadores que no son figuras principales en la LigaPro y quieren seguir ganando sueldos que capaz no son aceptados dado su rendimiento. Capaz en otras ligas con menos exigencia pasan a ser figuras y a cobrar como tal, dado que aquí ya no lo son”, posteó Loor en su cuenta de X (@miguelloor), el pasado 11 de enero.

Adaptación y prestigio internacional

Además del aspecto económico, el perfil físico juega a favor. El biotipo y la capacidad de adaptación a la altura y climas similares convierten al jugador ecuatoriano en una opción confiable. Periodistas de ambos mercados coinciden en ese punto.

Mauricio Chumán, comunicador de ElPoli de Perú, subrayó que el impacto internacional de Independiente del Valle y Liga de Quito elevó el prestigio del ecuatoriano. Las campañas en Libertadores y Sudamericana funcionan como carta de presentación.

“Ecuador es un ejemplo para Perú. No solo a nivel de clubes, sino también a nivel de selección. A eso se apunta acá, a poder poner en vitrina a nuestros jóvenes talentos y exportar los importantes clubes”, afirmó Chumán.

Quino, por su parte, añadió otro elemento determinante. Al “precio accesible” se suma un perfil competitivo que responde rápido a la exigencia. Una combinación que explica por qué Bolivia y Perú se consolidan como destinos prioritarios.

