El guiño de Enner Valencia a la candidatura de Cristhian Noboa en Emelec

El máximo goleador de la selección de Ecuador se unió al anuncio del Zar Noboa con un mensaje que ilusiona a la hinchada azul

Enner Valencia fue condecorado en la Asamblea Nacional en diciembre de 2025.

Emelec atraviesa uno de los momentos institucionales más convulsos de su historia reciente, pero entre la incertidumbre legal, ha surgido una luz de esperanza que une a dos de los máximos referentes del fútbol ecuatoriano: Cristhian Noboa y Enner Valencia.

La crisis escaló el pasado 19 de enero, cuando el Viceministerio del Deporte decidió cesar a la directiva liderada por Jorge Guzmán, tras hallar inconsistencias en su proceso de inscripción.

Ante el vacío de poder, el 21 de enero se designó a Jorge Luis Sánchez Cobo como interventor, quien tendrá un plazo de 90 días para sanear la administración y convocar a nuevas elecciones generales en el club eléctrico.

El Zar Noboa da un paso al frente

Cristhian Noboa, exjugador y aspirante a la presidencia de Emelec. cortesía

Ante este escenario, Cristhian Noboa no tardó en reaccionar. El Zar, quien regresó al club para retirarse pero se vio afectado por las lesiones, anunció su intención de buscar la presidencia: "Junto a un grupo de empresarios emelecistas comprometidos y con capacidad, daremos un paso al frente con un proyecto serio y sostenible para el club", afirmó el volante.

El mensaje de Enner que ilusiona a la hinchada

Saldremos de esta juntos, nuestro bombillo merece mejores días 💙 https://t.co/59N9qxqaWj — EnnerValencia (@EnnerValencia14) January 22, 2026

La gran sorpresa llegó desde México. Enner Valencia, actual delantero del Pachuca y máximo artillero histórico de la Selección de Ecuador, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para responder al anuncio de su excompañero en la Selección.

“Saldremos de esa juntos. Nuestro Bombillo merece los mejores días”, escribió Valencia, reafirmando su apoyo total al proyecto de Noboa.

Este mensaje no pasó desapercibido para los fanáticos, quienes ya especulan con que el apoyo de Enner no sea solo moral, sino que pueda implicar un retorno al club que lo vio nacer futbolísticamente.

