Canchas del Parque Samanes no tendrán actividades tras muerte de entrenador

Suspensión será por una semana mientras el Municipio y CNEL refuerzan controles eléctricos tras fallecimiento de entrenador

Ciudadanos jugado en el parque Samanes, en el norte de Guayaquil.

Las canchas del Parque Samanes cercanas a una malla electrificada no tendrán actividades durante una semana, tras el fallecimiento del entrenador Juan Gregorio Garcés, quien murió electrocutado mientras realizaba su labor en el lugar. Así lo confirmó el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante la sesión del Concejo Cantonal realizada este jueves 22 de enero.

Según el alcalde, la medida se tomó desde las 06:00 de este jueves 22 de enero y responde a un hecho fortuito que continúa bajo investigación.

El tema fue abordado al final de la sesión del Concejo por la edila Ana Chóez, quien pidió claridad institucional y un informe detallado sobre las acciones que se están ejecutando tras el incidente que ha sacudido a la ciudad.

La concejala señaló que ha recibido cuestionamientos ciudadanos relacionados con la seguridad del parque y el cobro por el uso de las canchas.

Rita Lucas recibe el consuelo de su otro hijo tras la muerte de Juan Gregorio Garcés Lucas. CHRISTIAN VINUEZA

Ante esto, Aquiles Álvarez aseguró que el cobro por el uso de las canchas no guarda relación con lo sucedido y explicó que, de acuerdo con el informe técnico preliminar, el entrenador habría ingresado por un punto no habilitado bajo la malla, en una zona que estaba mojada por la lluvia, lo que provocó la descarga eléctrica.

Durante el debate, la concejala Cinthya García solicitó una auditoría integral del parque y no descartó un cierre temporal más amplio. “Mi hijo entrena aquí y la malla no está en el lugar correcto”, dijo.

Álvarez respondió que las canchas ubicadas cerca de la malla permanecerán sin uso por al menos una semana, mientras se refuerzan las inspecciones eléctricas y de seguridad. Insistió en que el Municipio trabaja de manera conjunta con CNEL para evitar nuevos incidentes.

Finalmente, la concejala Emily Vera pidió un minuto de silencio en honor a Juan Gregorio Garcés, gesto que fue respaldado por todos los ediles presentes.

