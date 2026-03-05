Glamour nocturno: Las tendencias que conquistan a las fashionistas

Descubra cómo los brillos, plumas y cortes sofisticados elevan el estilo en eventos a la luz de las velas.

Al elegir el look ideal para esa noche especial quedan atrás el denim, los zapatos deportivos y las camisetas informales para darle paso al brillo, la seda y las telas vaporosas que trasladan al encanto de un cuento de hadas.

Ya sea para asistir a una boda, celebrar una graduación o acudir a un evento formal, los vestidos glamurosos vuelven a apostar por siluetas que resaltan la figura, telas que capturan la luz y detalles que elevan cualquier outfit.

Entre brillos sutiles, plumas, transparencias y cortes elegantes, las nuevas tendencias confirman que salir en la noche sigue siendo una invitación a convertir cada paso en un pequeño momento digno de una estrella de Hollywood.

Lisseth Naranjo: Elegancia que deslumbra

Después de años en concursos nacionales e internacionales, Lisseth Naranjo (modelo, emprendedora y Miss Grand International Ecuador 2022) ha entendido que la moda puede convertirse en una extensión de su identidad y de la manera en que se muestra al mundo. Con el tiempo, su estilo ha evolucionado y hoy se decanta por una estética elegante y moderna, siempre consciente de la imagen que proyecta. “Me inclino por piezas con estructura, acabados sofisticados y una narrativa editorial. Me gusta que cada look refleje seguridad, pero también sensibilidad y evolución personal”, comenta.

Al hablar de su estilismo diario, los looks glam ocupan un lugar especial en su armario. Brillos, plumas y detalles llamativos son elementos que, según explica, celebran la feminidad desde la fuerza y la seguridad. “El glam representa presencia. Es una celebración de la feminidad en su versión más segura y refinada. El glamour bien ejecutado no es exageración, es equilibrio entre elegancia y carácter. Me gusta utilizarlo porque proyecta determinación, liderazgo y a una mujer que entiende su poder sin perder delicadeza”, recalca.

Es por eso que, no teme destacar al lucir prendas que se roban la atención al caminar. Suele elegir vestidos de este estilo para sesiones de fotos editoriales o eventos especiales, y anima a las demás mujeres a no limitar su brillo a una ocasión específica. “A veces vestir algo impactante es una forma de recordarnos quiénes somos y hasta dónde podemos llegar”.

Finalmente, sobre el estilismo que protagoniza en la fotografía, Naranjo señala que refleja su evolución personal y profesional. Para ella, el vestido brillante simboliza crecimiento y proyección internacional, mientras que las plumas aportan carácter y movimiento. “Fue un trabajo en equipo muy especial. Desde el estilismo del cabello hasta la dirección del fotógrafo, todo ayudó a crear una imagen que transmite fuerza, sofisticación y autenticidad”.

Sandra Alvarado: Romántico etéreo

El color azul cielo se convierte en protagonista en este vestido de silueta halter que envuelve el cuello y estiliza la figura de la ex reina de belleza Sandra Alvarado. Además, la falda de capas vaporosas aporta movimiento y una sensación etérea que recuerda a los vestidos de alfombra roja más románticos. El resultado es un look sofisticado y femenino que demuestra cómo las telas ligeras y con volúmen pueden transformar un estilismo nocturno en una propuesta elegante e inolvidable.

Melany Cortazar: Pop retro

La creadora de contenido y maquilladora Melany Cortazar demuestra que los lunares regresan con fuerza en este vestido negro strapless que evoca la elegancia clásica del cine y la moda de la década de los 70. El maquillaje con labios rojos y los accesorios dorados refuerzan su aire sofisticado.

Se trata de una propuesta que mezcla un toque vintage y modernidad, perfecta para una cita romántica en la que el estilo se convierte en protagonista.

Cristina Pazmiño: Estilo y liderazgo en la moda corporativa Leer más

Jennifer Tutiven: Pasión en rojo

Dramático, audaz y lleno de carácter. Así es el look de la Reina de Guayaquil 2024, Jennifer Tutiven, al lucir este vestido rojo con escote en V y lleno de tul que convierte el look en una verdadera declaración de estilo.

Las capas de la falda generan movimiento y textura, mientras que el sombrero tipo cowboy da un contraste inesperado que suma personalidad al estilismo.

El resultado es una propuesta poderosa que demuestra cómo el glamour también puede ser atrevido y lleno de actitud.

Tips para brillar

Para lucirse en un próximo evento nocturno, no solo importa el diseño, también cómo se elige y se lleva. Estos detalles pueden ayudarte a acertar con su próximo look:

Prioriza una silueta que favorezca tu figura. Más allá de la tendencia del momento, elegir un corte que resalte las proporciones del cuerpo ayuda a proyectar seguridad y elegancia.

Elige telas que capten la luz. Materiales como el satín, la seda o las aplicaciones brillantes aportan luminosidad y elevan automáticamente cualquier estilismo nocturno.

Apuesta por un detalle protagonista. Plumas, lentejuelas, transparencias o aberturas estratégicas pueden convertirse en el punto focal del look sin necesidad de recargarlo.

Equilibra glamour con comodidad. Un diseño impactante también debe permitirte moverse con libertad para caminar, bailar y disfrutar del evento con naturalidad.

Cuida la armonía con los accesorios. Si la prenda tiene mucho protagonismo, lo ideal es optar por complementos sutiles que acompañen sin competir con el estilismo.

Para seguir leyendo Expreso sin restricciones, suscríbete aquí