La crisis institucional mantiene a Emelec con sanciones deportivas y sin posibilidad de fichar refuerzos.
La crisis institucional mantiene a Emelec con sanciones deportivas y sin posibilidad de fichar refuerzos.

Interventor de Emelec pide ayuda a la UAFE: ¿Qué significa?

Jorge Luis Sánchez se pronuncia mediante las redes del Bombillo para pedir a la UAFE que investigue a la institución

Emelec emitió un comunicado oficial el jueves 22 de enero de 2026 mediante el cual solicita formalmente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y a la Secretaría General de Integridad Pública que investiguen presuntos actos dolosos en contra de la institución.

Según el pronunciamiento del Bombillo, la petición fue presentada por su interventor y representante legal temporal, el abogado Jorge Luis Sánchez. Se fundamenta en la existencia de ciertos contratos del área deportiva y comercial que se considerarían lesivos para los intereses del equipo guayaquileño.

El texto del comunicado indica que esta medida busca esclarecer cualquier posible perjuicio causado a la entidad, en el marco de la actual intervención administrativa que atraviesa el club. Hasta el momento en el que se emite esta artículo, no se han detallado los contratos específicos ni las partes involucradas en los supuestos actos.

Christian Noboa se anuncia como candidato a la presidencia de Emelec

Christian Noboa
No paraba de sonreír Christian Noboa, en su primera Explosión Azul.Cortesía CSE
Luis Fernando León

Luis Fernando León: “La prioridad en Emelec es pagar deudas para evitar sanciones”

El exfutbolista Christian Noboa, referente histórico del Emelec y excapitán de la selección ecuatoriana, anunció su intención de participar como candidato en las próximas elecciones del club, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales el 22 de enero de 2026.

En el mensaje, Noboa indicó que, junto a un grupo de empresarios e hinchas comprometidos, ha decidido "dar un paso al frente por Emelec" con el objetivo de impulsar "la estructuración de un proyecto serio y sostenible para el club". Destacó la conformación de un equipo de trabajo con expertos y la necesidad de abordar la actual situación institucional y deportiva que atraviesa la entidad, sin detallar nombres específicos de posibles compañeros de fórmula ni el cargo exacto que ocuparía en la lista.

Comunicado de Christian Noboa

