Paolo Guerrero habría sido agredido por hinchas en Perú

Paolo Guerrero, exjugador de Liga de Quito y que forma parte de Alianza Lima, fue supuestamente agredido por hinchas del equipo 'Intimo' junto con sus compañeros, en el estadio Matute, en Lima. La agresión se habría dirigido hacia Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, los cuales habrían abusado de dos chicas argentinas mientras la plantilla del equipo peruano se encontraba en Montevideo.

La barra de hinchas de Alianza Lima llamada "Comando Svr" habría ingresado a la fuerza al reducto de los 'blanquiazules' para increpar a los jugadores mencionados en el caso del abuso en Montevideo.

Según reportan medios peruanos, cuando los hinchas llegaron al estadio, los tres jugadores ya no se encontraban presentes, aunque eso no evitó que se armara una riña entre deportistas y fanáticos. Paolo Guerrero y Luis Advíncula fueron victimas de agresiones y robos, ya que al lateral peruano se le sustrajo un par de zapatos deportivos.

En un comunicado, Alianza Lima anunció que, "ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario".

La separación de Zambrano, Peña y Trauco se da en vísperas de que Alianza Lima celebre la 'Noche Blanquiazul', la velada fijada para este sábado en la que el equipo se presentará ante su hinchada para la nueva temporada de 2026 y en la que jugará un partido amistoso con el Inter Miami de Lionel Messi.

¿Qué pasó en Montevideo con los jugadores de Alianza Lima?

De acuerdo a la información difundida en primicia por un noticiero del vecino país del sur, la denunciante conocía previamente a Zambrano, exfutbolista de Boca Juniors, y supuestamente cenó con él y otra amiga en Montevideo, donde después fueron invitadas al hotel de concentración de Alianza Lima, donde presuntamente ocurrió la agresión junto a los otros dos jugadores.

Tras el suceso, la joven argentina no pudo hacer la denuncia correspondiente en Uruguay por su alterado estado, por lo que regresó a su país y desde allí realizó la denuncia que cayó sobre los tres deportistas peruanos.

Además, medios en Argentina indican que la mujer ya fue atendida en un hospital de su país donde se le realizaron los exámenes e incluso presentó la ropa que usó aquel día para que sea procesada de acuerdo a ley y se pueda continuar con las investigaciones del inquietante caso.

