Jhonatan Narváez da el golpe en Tour Down Under: así le fue al ciclista ecuatoriano

La segunda etapa del Tour Down Under tuvo a Jhonatan Narváez como protagonista. El Lagarto va por el segundo título

Jay Vine (i) consiguió el triunfo en la segunda etapa gracias a la ayuda de su compañero Jhonatan Narváez (d).

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez, campeón defensor del Tour Down Under, firmó una actuación de altísimo nivel en la segunda etapa, en la que fue protagonista absoluto del dominio del UAE Emirates y terminó cediendo la victoria a su compañero australiano Jay Vine.

La jornada de montaña, disputada entre Norwood y Uraidla, sobre 148,1 kilómetros, quedó marcada por el recital del UAE en la exigente subida final a Corkscrew Road (2,4 km al 9,4%). Allí, Narváez y Vine dinamitaron la carrera con un ataque demoledor que ningún rival pudo seguir, para llegar juntos a la meta con más de un minuto de ventaja sobre el resto del pelotón.

Ambos cruzaron la línea de llegada con un tiempo de 3h36m42s, aventajando en 58 segundos a un reducido grupo perseguidor encabezado por el suizo Mauro Schmid (Jayco) y el eritreo Natnael Tesfatsion (Movistar). Aunque fue Vine quien levantó los brazos, el ecuatoriano fue clave en la construcción del triunfo y en el sólido golpe dado a la clasificación general.

La etapa tuvo movimiento desde temprano con una fuga de siete corredores, sin incidencia real en la general. Sin embargo, el fuerte ritmo impuesto por el UAE antes de la segunda ascensión a Corkscrew Road neutralizó cualquier intento, dejando fuera de combate incluso al entonces líder Tobias Lund Andresen y a uno de los favoritos locales, Luke Plapp.

El trabajo de Adam Yates fue determinante para preparar el terreno del ataque final. A 13 kilómetros de la meta, Narváez respondió con solvencia al movimiento decisivo junto a Vine, mostrando temple, potencia y una lectura táctica impecable. La diferencia se amplió rápidamente y, con un minuto de margen, ambos hicieron estéril el esfuerzo del grupo perseguidor.

Narváez, en camino al bicampeonato

El Lagarto Narváez y su celebración con Jay Vine. @UAE-TeamEmirates

Gracias a este resultado, Jay Vine se enfundó el maillot ocre de líder, con apenas 6 segundos de ventaja sobre Narváez, que se mantiene como uno de los grandes candidatos al título y ya ha demostrado que sus piernas están al nivel de los mejores escaladores del World Tour. El tercer lugar de la general queda a 1:05, reflejo del contundente dominio del dúo del UAE.

Clasificación general del Tour Dow Under 2026 tras la etapa 2: Jay Vine (Australia/UAE Emirates) nuevo líder, segundo Jhonatan Narváez (Ecuador/UAE Emirates) y cierra el podio Mauro Schmid (Suiza/Jayco AlUla). El español Javier Romo (España/Movistar) puesto 14 a 1:28. pic.twitter.com/e16IcI8fRq — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) January 22, 2026

La tercera etapa promete nuevos movimientos, con un recorrido de media montaña entre Henley Beach y Nairne (140,8 km), en el que Narváez volverá a partir como uno de los hombres a seguir, ya no solo por su condición de campeón defensor, sino por el nivel exhibido y su papel central en el dominio del UAE.

El resumen de la segunda etapa

