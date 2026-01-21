Franklin Tenorio: "Tienen a los deportistas, prácticamente, como rehenes"

El exolímpico critica la actitud del COE, mientras el punto critico podría llegar con Juegos Suramericanos de la Juventud

El atleta Fraklin Tenorio alza la voz en medio de la disputa entre el COE y el Viceministerio de Deporte.

La disputa entre el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y el Viceministerio del Deporte data de hace casi nueve meses, desde las elecciones del primer organismo en mayo de 2025, para ser más exactos. Mientras el año anterior el COE denunció retrasos y ahora la no asignación de recursos, la afectación directa a los deportistas todavía no alcanza un punto crítico.

Esto fue confirmado a EXPRESO por dos federaciones deportivas y el mismo COE, que indicó, por ejemplo, que la participación de Klaus Jungbluth el próximo mes en las Olimpiadas de Invierno está garantizada. El órgano rector del olimpismo en el país aseguró que lo inscribió normalmente y, al ser un solo deportista, los recursos también están reservados.

En ese contexto, para el atleta exolímpico Franklin Tenorio, los deportistas están siendo utilizados por el COE para ejercer presión. “Siempre, desde mi época, se ha jugado con el honor de los deportistas. Siempre con la amenaza de que el deporte ecuatoriano puede ser suspendido por intromisión de la parte política. Se toman a los deportistas, prácticamente, como rehenes”, señaló

Tenorio además sabe que, aunque existe preocupación por otras competencias del ciclo olímpico, ningún deportista saldrá a dar su opinión. Algo que comprobó este medio al buscar reacciones de atletas del Alto Rendimiento.

“Ahora que soy mayor, lejos del Alto Rendimiento, puedo opinar libremente. Cuando se es deportista, hay amenazas si uno se pone de un lado o del otro. Hasta ahora pasa. En mi época hubo muchos casos en los que incluso quedaban excluidos de competencias. El deportista muy poco puede opinar”, manifestó.

Tenorio apuntó directamente al COE e hizo un llamado a quienes fueron deportistas, en este caso el presidente Jorge Delgado y el vicepresidente Jefferson Pérez. “Si fueron olímpicos deberían respetar, primero, la Constitución de nuestro país. Es verdad que tienen autonomía, pero tienen que cumplir también la normativa y restricciones que existen en nuestro país. Deberían ser muy éticos y dar ejemplo”, señaló tajante.

Jorge Delgado, junto a sus vicepresidentes Jefferson Pérez y Lorena Arroyo. JOFFRE FLORES / EXPRESO

El atleta, que en 2012 ejerció como presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, fue más allá y criticó las prácticas de la dirigencia deportiva del país: “Hay dirigentes que se eternizan en los cargos y yo sé por qué lo hacen: porque tienen prebendas. Yo he visto. Cuando viajan tienen viáticos, autos de lujo, hotel cinco estrellas, los cocteles”.

Para finalizar, Tenorio lanzó una última ‘bomba’: “Por lo que vi, puedo decir que incluso (los dirigentes) llevaban doble contabilidad. Resulta que a veces llegan al país sede de una competencia y les devuelven el dinero de pasajes, hospedaje y demás. Cuando acá también, de los recursos, dicen que han pagado esas cosas”.

La primera prueba será en los Juegos Suramericanos de la Juventud

La tensión y el manejo de recursos tendrán su punto crítico en los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputarán del 12 al 25 de abril en Panamá. Esos recursos ya no pueden salir de las reservas del COE, pues se requiere la asignación por parte del Estado. Algo que definitivamente no sucederá con esta directiva al no estar inscrita.

Santiago Rosero, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, analiza el tema y cree que los recursos para los deportistas continuarán llegando a través de las federaciones, que también manejan de forma directa las participaciones del ciclo mundial.

Sin embargo, para los eventos del ciclo olímpico el encargado es el COE, desde inscripciones hasta contratación de servicios de hospedaje, alimentación, transporte, entre otros.

Rosero cree que el COE seguramente cumplirá con inscribir, pero al momento de la logística las federaciones se verían en situación de gestionar directamente con el Comité Olímpico Internacional, algo que podría llevar a una reacción del organismo.

En medio de la pugna que sostiene el Viceministerio del Deporte en contra del Comité Olímpico Ecuatoriano, desde el COE, pensando en los atletas ecuatorianos y que esta lamentable situación no les afecte en los próximos eventos multideportivos, hemos realizado de forma proactiva… pic.twitter.com/ltw1NbwwjA — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) January 20, 2026

La Corte Constitucional podría decidir

Mientras el escenario se complica sin dialogo posible, la Corte Constitucional recibió una denuncia por acción de inconstitucionalidad de parte de Francisco Moreno, jurista del circulo del COE, quien solicita una resolución del organismo respecto al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado de octubre de 2023.

Ese pronunciamiento es el instrumento por el cual Jorge Delgado y Jhon Zambrano no eran elegibles y hoy su directorio no puede ser inscrito, aunque dicho pronunciamiento contradice a la Ley del Deporte y su reglamento. En ese embrollo jurídico, una resolución de la Corte podría ser determinante, pero lo cierto es que los plazos son inciertos en esa instancia.

