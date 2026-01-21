Beccacece, Moisés Caicedo y la Champions: la visita que generó enojo en Ecuador

La visita del técnico de la Tri en Londres generó cuestionamientos y reavivó el debate sobre la gestión de la FEF

Sebastián Beccacece (i) observó a Niño Moi durante la victoria del Chelsea 1-0 ante Pafos por la Champions League.

La presencia de Sebastián Beccacece en el partido de Champions League entre el Chelsea y el Pafos, disputado este miércoles 21 de enero, no pasó desapercibida. El selección de Ecuador acompañó de cerca a Moisés Caicedo, figura indiscutida de la Tricolor, una acción que provocó una ola de críticas por parte de un sector de la hinchada ecuatoriana.

En redes sociales, varios aficionados manifestaron su molestia por la gira de trabajo que realiza Beccacece en Europa. Los cuestionamientos apuntan a que el técnico esté supervisando a jugadores consolidados como Caicedo, a quien consideran plenamente afianzado y sin necesidad de seguimiento presencial. Comentarios como “innecesario”, “payasada” y otros de tono más fuerte se multiplicaron tras conocerse la visita.

La FEF también en el centro de las críticas

En el marco de su gira de trabajo por Europa, Sebastián Beccacece acompañó a Moisés Caicedo en una noche especial en la UEFA Champions League, donde el ecuatoriano marcó el gol de la victoria para el Chelsea.



Un momento de cercanía con nuestros seleccionados en la previa de la… pic.twitter.com/KOI71ftBYM — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) January 21, 2026

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tampoco quedó al margen del debate. Desde su cuenta oficial en X, la entidad señaló que se trata de “un momento de cercanía” entre Beccacece y Caicedo, en la previa de la Fecha FIFA de marzo, pensando en el camino rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, el mensaje encendió aún más el malestar de los hinchas.

El usuario Kevin Luis ironizó: “Genial, ganar 2 millones al año para ir a ver jugadores asegurados y listos para ir al Mundial”.

Por su parte, Ismael Holguín escribió: “Claro, porque Moisés Caicedo es duda, FEF, qué payasada es esta”.

Mientras que Fabián Cabrera fue más duro: “Eso no es vida de trabajo, es gira de vacaciones pagadas con dinero de la FEF”.

Caicedo responde en la cancha: MVP y gol decisivo

Niño 'Moi' se convirtió en el comodín goleador del Chelsea en los momentos dificiles. Cortesía

Más allá de la polémica, Moisés Caicedo respondió donde mejor sabe: dentro del campo. El mediocampista ecuatoriano fue elegido MVP del partido tras marcar el gol del triunfo 1-0 ante Pafos, resultado que deja al Chelsea muy cerca de la clasificación directa a los octavos de final de la Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa.

