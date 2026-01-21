Mundial 2026: la historia del hincha que lleva 10 años ahorrando para ver a Ecuador

Gabriel Guamán, comerciante de Samborondón, cumplirá su sueño de acompañar a Ecuador en el Mundial 2026

Gabriel Guamán, comerciante de Samborondón y apasionado del fútbol, lleva más de una década ahorrando para cumplir su sueño de seguir a la Selección ecuatoriana de fútbol en el Mundial 2026. Con varios “chanchitos” llenos de billetes, sacrificios familiares y una fe intacta, Guamán planea asistir al menos a los partidos de la fase de grupos y acompañar a la Tri hasta donde llegue, llevando consigo la bandera del Ecuador y el nombre de su ciudad como símbolo de identidad y orgullo.

Gabriel Guamán no vende solo productos comestibles en Entrerríos, en la vía a Samborondón: vende fútbol. Respira fútbol. Vive para el fútbol. Comerciante de día y mundialista de corazón las 24 horas. Su local parece un museo popular: cinco copas del Mundial en miniatura y banderas de Barcelona SC y de la selección ecuatoriana colgadas como trofeos. Ahí se entra a comprar, pero también a soñar con la Tri.

Guamán es de los que no esperan que la vida les regale nada. Para ir al Mundial de Estados Unidos 2026 ha tenido que “hacer el chanchito”, como él mismo lo dice. Y no uno solo. Varios.

Ahorro, sacrificio y un sueño mundialista

El ahorro es lo primero en todo

El ahorro ha sido tan serio que la última Navidad fue distinta: menos gastos, cinturón apretado y la mirada fija en junio de 2026, cuando el Mundial vuelva a llamarlo.

Entre risas, confesó que su ‘chanchito’ más antiguo tiene 10 años. Diez años metiendo billetes, uno a uno, con la fe intacta en que Ecuador estará en la Copa del Mundo.

“Por lo menos tres partidos seguro, los de la fase de grupos”, dijo convencido, como si ya tuviera el fixture en la mano.

Quiere ver todos los partidos de Ecuador

Desde Samborondón al Mundial 2026: la historia de Gabriel Guamán. Jonathan Cuje

“Si Dios permite, voy a todos los partidos de Ecuador y también a los de Colombia, que juega en Miami con Portugal”, manifestó, mezclando fe, fútbol y kilómetros.

Samborondón viaja con él

Su meta es clara: seguir a la Tri hasta donde llegue. Y para eso no hay secreto más grande que trabajar, ahorrar y no abrir las alcancías.

“Como diez ‘chanchitos’ tengo para el Mundial”, aseguró, aunque no mostró ninguno. Ese es su mayor tesoro.

En la maleta ya tiene algo fijo: la bandera del Ecuador con la palabra “Samborondón” bordada. Porque se puede ir lejos, pero la ciudad siempre viaja con uno.

El respaldo para su viaje

Su familia lo apoya, aunque lanzó una indirecta con sonrisa incluida:

“Ojalá el apoyo moral se transforme en dinero”, dijo. Como lector fiel de EXPRESO, pidió que los familiares de la Sierra vayan “guardando algo”.

De Brasil 2014 a Estados Unidos 2026

El idioma inglés no le preocupa. Dice que sabe unas diez palabras y que el resto lo resolverá con señas.

“Señalando se llega a todas partes. A punta de señas llegaré al estadio”, aseguró.

Ecuador ya tiene un hincha asegurado para el Mundial 2026. Miguel Canales / Expreso

Guamán ya vivió un Mundial: Brasil 2014, su primera vez. “Fue una locura. Estaba soltero. Ya se imaginan lo que hizo este ecuatoriano en Brasil”, recordó. Tanto así que EXTRA y EXPRESO le hicieron un reportaje y todo el país supo que Guamán era mundialista.

Entre carcajadas remató: “Tengo mujer y moza… capaz voy con una, con la otra o solo. Pero al Mundial, me voy”. Luego, más serio, confesó que le gustaría ir con su hijo.

Por ahora, los ahorros continúan. Dice que el fútbol lo llena de felicidad y cree que, con la Tricolor, su estadía en Estados Unidos será larga. El plan sigue firme: cuidar los dólares y no romper los ‘chanchitos’.

