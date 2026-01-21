Jorge Luis Sánchez Cobos: Las primeras acciones del interventor de Emelec

El interventor del Bombillo interpuesto por la FEF, dio sus primeras declaraciones luego de posicionarse

José Luis Sánchez Cobos llegó en la mañana de este miércoles 21 de enero a las instalaciones del Estadio George Capwell para tomar posesión como interventor del cuadro millonario hasta las elecciones del mismo o hasta que se asiente una nueva directiva. En su salida, Sánchez declaró ante los medios cuales serán sus próximas acciones.

El interventor mencionó que se entabló una reunión con algunas de las personas que eran parte del directorio de Jorge Guzmán junto al mismo ex presidente de los azules, en la cuál Guzmán le mencionó a Sánchez que tomará las acciones legales correspondientes para este caso que pone en condición de inestabilidad a los guayaquileños.

Además, Jose Luis Sánchez dijo cuales son algunas de sus funciones como interventor, las cuales son: solventar la acefalía del club, administrar los recursos económicos y legales de la institución, dejando siempre en claro que la prioridad suya como interventor es convocar a elecciones lo más rápido posible para el posicionamiento de un nuevo directorio.

También dijo que irá el día jueves 22 de enero al Polideportivo de los Samanes para entablar una conversación con el cuerpo técnico comandado por Guillermo Duró y la actual plantilla millonaria junto a las posibles nuevas incorporaciones de Emelec, entre ellas, Miller Bolaños.

🔵“SE HA ENTABLADO UNA INTERVENCIÓN”🔵



“Vamos a tratar que sea en el menor tiempo posible (convocatoria elecciones) ojalá no aparezcan acciones de protecciones”



“Mañana estaré visitando las instalaciones de samanes” @Jl_SanchezC interventor de @CSEmelec pic.twitter.com/SGtAOGKDZ1 — Ronald Pin (@RonaldPin_) January 21, 2026

La fallida presidencia de Jorge Guzmán

Jorge Guzmán fue presidente de Emelec hasta la noche del martes 20 de enero del 2026. GERARDO MENOSCAL

Jorge Guzmán Mancilla asumió la presidencia del Club Sport Emelec el 27 de febrero de 2025 tras ganar las elecciones contra José Auad, prometiendo rescatar al club de una crisis previa. Su gestión enfrentó desde el inicio dudas sobre el registro del directorio ante el extinto Ministerio del Deporte por presuntas irregularidades. Enfrentó una profunda crisis económica con deudas a exjugadores proveedores pérdida de auspicios y sanciones deportivas que incluyeron resta de tres puntos al inicio de la LigaPro 2026.

La hinchada protestó con plantones en el Capwell exigiendo su renuncia mientras Guzmán defendía su posición alegando respaldo de socios y riesgos de descenso si intervenían el club. La inestabilidad dirigencial heredada y las irregularidades detectadas persistieron sin lograr estabilizar la institución.

El 19 de enero de 2026 el Viceministerio del Deporte declaró nulo el registro del directorio por desviación de poder y omisión de requisitos dejando al club en acefalía y forzando la salida definitiva de Guzmán quien anunció acciones legales pero aceptó la transición.

