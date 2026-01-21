"Emelec es un Ferrari y no le dieron mantenimiento": Neme sobre la crisis de Emelec

El expresidente del Bombillo dio su opinión sobre la crisis institucional que viven los eléctricos. ¿Volverá a ser candidato?

El expresidente del bombillo confirmó que ni el ni su familia volverán a la dirigencia de Emelec.

Nassib Neme, uno de los dirigentes más gloriosos de la historia del Club Sport Emelec y del fútbol ecuatoriano, comentó y analizó, a través del periodista deportivo Roberto Bonafont, sobre la crisis que vive el conjunto millonario desde hace 3 años, justamente después de su salida de la silla presidencial de la institución guayaquileña. Dentro de sus comentarios, el ex directivo comparó a Emelec con un 'Ferrari' al cual no le han dado mantenimiento.

Entre sus dichos, Neme dijo: "Los dos únicos pasivos importantes que tiene Emelec son la deuda con Banco Pacífico de 11,5 millones de dólares, y con Electrocables, de 6,7 millones de dólares, y ninguna de las dos son pasivos tóxicos, la primera es negociable de largo plazo, y la segunda no genera intereses y no es exigible en el corto plazo". Evidentemente hablando de las dos deudas más importantes que tienen los azules y que ocasionaron hasta un embargo de las instalaciones millonarias.

Te puede interesar: De la potencia al criterio: cómo evolucionó el futbolista ecuatoriano en Europa

Además, hizo una curiosa analogía, en la que Emelec, según sus palabras, "es un Ferrari con un poco de animales que los últimos 3 años lo estrellaron y no le dieron ni mantenimiento". Destacando, por otra parte, su capacidad de gestión en los años en los que fue presidente de Emelec.

"Los años de mayores ingresos 2017-2018 y 2019 paso de los 20 y 23 millones anuales! Como cualquier empresa, si la gestionas bien las ventas y utilidades suben, si la gestionas mal las ventas bajan los gastos innecesarios suben y las pérdidas te quiebran", aclaró.

Por ultimo, desestimó que alguno de sus familiares vaya a estar presente en una supuesta lista que se haría con la dirigencia azul, culminando con que Munir Dassum (yerno) no formará parte de dicha asociación.

¿Cuál es el futuro de Emelec?

César Farías llegó a Quito para firmar con Barcelona SC y asumir la temporada 2026 Leer más

El Club Sport Emelec enfrenta una transición dirigencial tras la designación de Jorge Luis Sánchez Cobo como interventor por el Viceministerio del Deporte, luego de declararse nula la directiva de Jorge Guzmán y quedar el club en acefalía institucional. Sánchez Cobo, abogado con experiencia en derecho penal y en la UAFE, asumió el cargo el 21 de enero de 2026, recibió las credenciales oficiales y ya tomó posesión de la administración en el Estadio George Capwell.

El interventor ejerce plenas facultades administrativas, legales y deportivas por un plazo inicial de hasta 90 días o hasta que se registre una nueva directiva. Su misión principal es regularizar la situación jurídica del club, cumplir con los compromisos financieros y operativos pendientes, y estabilizar la gestión para garantizar la continuidad en la LigaPro y otras competiciones nacionales.

La convocatoria a elecciones es obligatoria una vez concluida la regularización institucional, por lo que el interventor debe preparar y convocar el proceso electoral conforme a los estatutos del club y las normas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

No hay fecha exacta confirmada para las elecciones, ya que depende del avance en la regularización y del cumplimiento de los requisitos normativos. El plazo inicial de 90 días se extendería hasta aproximadamente abril de 2026, por lo que los comicios podrían realizarse en el primer semestre de ese año, posiblemente entre marzo y mayo, salvo que surjan obstáculos adicionales o extensiones justificadas.

Para acceder a todo el contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE!