NBA: Austin Butler se perderá toda la temporada por una lesión de rodilla

20 puntos por partidos era el promedio de Butler con los Warriors, de ahí que el equipo pierde una importante contribución.

Jimmy Butler, uno de los líderes de los Golden State Warriors, se perderá lo que queda de la temporada NBA tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha en el último partido ganado por su equipo ante los Miami Heat (135-112).

Butler sufrió una peligrosa torsión interna de la rodilla derecha tras un choque con Davion Mitchell, de los Heat, en la pelea por un rebote en el tercer período del partido en San Francisco. El técnico Steve Kerr aseguró después del cotejo que existía mucha preocupación, pero no dio más detalles a la espera de la resonancia magnética.

Te puede interesar: Génesis Reasco: "En 2026 no puedo relajarme"

Pasadas las 3 de la madrugada de este martes, hora del Este de Estados Unidos, la cadena ESPN adelantó que Butler sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El exjugador de los Miami Heat metió 17 puntos en el partido del lunes y promediaba veinte puntos por encuentro en esta temporada.

Una noticia buena en los Warriors

Tabla de posiciones de la Champions League 2025-26: Arsenal es el líder Leer más

El dato positivo de la jornada fue de que las camisetas de Stephen Curry, también jugador de Warriors, y la de Luka Doncic, integrante de Los Angeles Lakers, fueron las más vendidas tras la primera mitad de la temporada de la NBA.

La lista reveló la ubicación de Curry por delante de Doncic, este último el líder del año pasado en el listado al término de la campaña.

En el top 5 también se colaron Jalen Brunson (New York Knicks), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) y LeBron James, compañero de Doncic en los Lakers.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!