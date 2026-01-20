Tabla de posiciones de la Champions League 2025-26: Arsenal es el líder

Los Gunners de Piero Hincapié ganaron este martes 20 de enero y aseguran su puesto en octavos de final

La tabla de posiciones de la Champions League ya tiene a su primer clasificado a octavos de final: el Arsenal de Piero Hincapié. Pase lo que pase en el resto de los partidos de la competición, los Gunners se aseguraron su puesto al ser (por el momento) el único equipo invicto del torneo, acumulando 6 partidos jugados, 6 victorias, 0 empates y 0 derrotas (a la espera del resultado contra Inter de Milan, la cual podrá ser su séptima victoria).

Los dirigidos por Mykel Arteta solo tendrán que enfrentar al Kairat Almaty el 28 de enero y luego esperar su rival para empezar la fase eliminatoria de la Liga de Campeones. Por el momento, los únicos equipos que mantienen asegurada su clasificación -Además de Arsenal- por lo menos entre los 24 primeros, son: Manchester City, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Tottenham, Inter y Atalanta.

Te puede interesar: Génesis Reasco: "En 2026 no puedo relajarme"

Arsenal es el único equipo que ha ganado seis de seis partidos, entre sus victimas están: Athletic Club de España, Olympiacos de Grecia, Atlético de Madrid, Slavia Praha Republica Checa, Bayern Múnich de Alemania y Brujas de Bélgica (equipo del ecuatoriano Joel Ordoñez). Arsenal también es puntero en solitario en la Premier League, convirtiéndose en un fijo candidato para ganar la Liga Inglesa y la Champions League.

¿Quiénes son los posibles rivales del Arsenal en octavos de final?

Emelec sin directiva: los pasos para elegir al nuevo presidente del Bombillo Leer más

Arsenal FC ha asegurado su clasificación directa a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 como equipo cabeza de serie, tras liderar la fase de liga con seis victorias en seis partidos disputados, 17 goles a favor, uno en contra y 18 puntos, según la tabla oficial de la UEFA al 20 de enero de 2026.

En el nuevo formato de la competición, con 36 equipos en una fase de liga única, los ocho primeros avanzan directamente a octavos, mientras que del noveno al vigésimo cuarto disputan play-offs de eliminación (ida y vuelta en febrero) para completar los ocho restantes en la ronda de dieciseisavos.

El sorteo de octavos de final, previsto para finales de febrero de 2026, emparejará a los ocho cabezas de serie (incluido Arsenal en la primera posición) con los ganadores de los play-offs (equipos no cabezas de serie). Arsenal no podrá enfrentar a otros clubes del top 8 (como Bayern Múnich, París Saint-Germain, Manchester City, Atalanta, Inter de Milán, Real Madrid o Atlético de Madrid), ni repetirá rivales de la fase de liga, aunque no aplica restricción estricta por país en esta ronda.

RELACIONADAS El emotivo mensaje de Justin Lerma que ilusiona al Borussia Dortmund

Por tanto, su posible oponente sería uno de los ocho vencedores de los play-offs, procedentes de posiciones 9 a 24, como Liverpool, Juventus, Barcelona, Napoli, PSV Eindhoven o similares, dependiendo de los resultados de las jornadas 7 (a terminar al final del día 20 de enero) y 8 (28 de enero).

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!