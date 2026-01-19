El emotivo mensaje de Justin Lerma que ilusiona al Borussia Dortmund

Tras entrenar con el sub-23 del club alemán, la joya de Independiente del Valle expresó su emoción en redes sociales

Justin Lerma cerró una semana especial en Alemania que alimenta la ilusión del Borussia Dortmund y del fútbol ecuatoriano. El extremo tricolor culminó varios días de entrenamiento en Dortmund, donde se integró a las prácticas del equipo sub-23 del histórico club germano como parte de su proceso de adaptación.

Con solo 17 años, la Gacela se prepara para unirse de forma definitiva al Borussia Dortmund el próximo verano, una vez que alcance la mayoría de edad. El club sigue de cerca su evolución y ya lo considera una apuesta de proyección a mediano y largo plazo.

(Le puede interesar: Emelec y Juventus: Acuerdo histórico por divisiones formativas)

Un mensaje que ilusiona a la afición

La experiencia dejó huella en el joven futbolista, quien compartió un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales. “Dortmund es increíble… Gracias por hacerme sentir como en casa y gracias por el amor de la gente. Nos vemos en verano. ¡Vamos!”, escribió Lerma en su cuenta de Instagram.

Justin Lerma durante su visita en el Signal Iduna Park. Cortesía

La publicación estuvo acompañada por un carrusel de 14 fotografías en las que se observa al guayaquileño entrenando y recorriendo el imponente Signal Iduna Park, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo.

Refuerzos foráneos de Barcelona SC: Sin exposición, pero con cualidades para sumar Leer más

Hasta cumplir la mayoría de edad, el próximo 5 de mayo de 2026, Lerma continuará su carrera en Independiente del Valle. El vigente campeón del fútbol ecuatoriano afrontará una temporada exigente con cuatro frentes: Supercopa Ecuador, Copa Ecuador, Copa Libertadores y LigaPro.

RELACIONADAS Gonzalo Valle le ganó la demanda a Guayaquil City ante la Ecuafútbol

Los detalles del traspaso de Justin Lerma al Borussia Dortmund

El traspaso del extremo ecuatoriano al Borussia Dortmund se cerró en torno a los 5 millones de dólares. Además, Independiente del Valle se aseguró el 15 % de una futura venta, ratificando la proyección internacional de una de las mayores promesas del balompié ecuatoriano.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!