Refuerzos foráneos de Barcelona SC: Sin exposición, pero con cualidades para sumar

Periodistas extranjeros analizaron las condiciones de Javier Báez, Tomás Martínez y Sergio Núñez. Esto dijeron de cómo juegan

A diferencia de otras temporadas, el objetivo de ser austeros este año obliga a los directivos de Barcelona a buscar refuerzos foráneos con poco reconocimiento, o que no tienen la denominación de ‘figura’. Son los casos del zaguero paraguayo Javier Báez, el volante ofensivo argentino Tomás Martínez y el delantero uruguayo Sergio Núñez, los primeros extranjeros en llegar.

Báez es el que tiene más experiencia. Con 35 años y procedente de Junior de Barranquilla, campeón 2025 del torneo colombiano, se suma al Ídolo tras haber pasado previamente por clubes de Argentina, Chile, Perú y México.

Javier Báez, un defensa “duro” para Barcelona SC 2026

Santino Sodano, periodista de El Club del Deporte de Paraguay, le dijo a EXPRESO que no tiene dudas de que Báez “es un gran defensor y con muy buenas características”. Además, como aspecto positivo resalta que “es duro y va muy bien al juego aéreo”

Pero como punto en contra Santino expresó que “si el entrenador lo saca de la titularidad, es fijo que la pierde. Le cuesta mucho volver a recuperarla, es un jugador que necesita mucha confianza a través de los partidos”.

Tomás Martínez se unió a la pretemporada de Barcelona SC. CORTESIA

Sodano añadió que el paraguayo tiende a “ponerse lento y lesionarse”, pero dejó abierta la posibilidad de que sí rinda en Ecuador. En la liga colombiana, Báez tuvo ritmo competitivo. En la reciente temporada participó en 23 encuentros, aportó con un gol y una asistencia.

Tomás Martínez, un volante creativo

Por su parte, Martínez en el último periodo con la camiseta de Melgar registró 18 juegos (de 34) en la competencia interna peruana, anotó en 4 ocasiones y dio 3 asistencias.

Para Manuel Liceras, de Radio Ovación de Perú, este mediocampista le viene bien al Ídolo: tiene “funciones más ofensivas que defensivas”, a pesar de que “también se desempeñó como volante interior”.

“Es zurdo y siempre trata de acomodarse para, desde allí, crear juego o sacar algún remate, que es una de sus fortalezas. Por la banda izquierda puede desarrollar mejor su fútbol”, opinó Liceras, quien considera que Martínez “tiene muy buena técnica y criterio para dejar bien ubicado a su compañero de cara al gol”.

Además, según el comunicador peruano, el argentino de 30 años “se hace presente con goles en torneos internacionales” y eso “le sirve a Barcelona, que va a disputar la fase 2 de la Copa Libertadores”.

Sergio Núñez no tiene gol, pero con aporte ofensivo

Por último, Núñez arriba al plantel torero tras el techo dejado por su compatriota Octavio Rivero (fichó con Universidad de Chile). Sin embargo, su capacidad goleadora se vio apagada en 2025 en la liga uruguaya, en la que participó en 14 partidos (de 37) y apenas convirtió dos veces.

Joaquín Pisa, periodista de la sección Referí del medio uruguayo El Observador, dijo para Núñez “es una prueba de fuego” su incorporación a Barcelona. De su actuación dependerá “si puede dar el salto o si debe volver” a su país.

“Su mejor nivel lo tuvo en Cerro Largo (2023 y 2024), ahí tuvo algunos goles (10 en total). Luego no anotó tanto, pero siempre con buen rendimiento. Es un delantero que en el área se hace fuerte”, aseveró Pisa.

Respecto a sus condiciones más importantes, el charrúa mencionó: “Es muy rápido, tiene una buena aceleración y con eso aventaja a los defensas. Su mayor fuerte no es ser goleador, pero es un delantero que trabaja mucho para el equipo”.

Sergio Núñez, el nuevo delantero de Barcelona SC. Llega a préstamo. CORTESIA

Su venida al Ídolo “le llega en un momento justo porque ya tiene 25 años y necesitaba un pase al exterior”.

MIlton Céliz, otro que se sumará a Barcelona SC

A estos tres foráneos se podría sumar Milton Céliz, mediocampista gaucho que fue parte de Deportivo Riestra (Segunda División de Argentina) y suena como parte de la planificación del equipo que será dirigido por el entrenador venezolano César Farías.

