Todos los refuerzos de Barcelona SC: Entre juveniles y 'desconocidos' para el 2026

Por ahora son nueve jugadores que han llegado al Ídolo y sus carteles reflejan la austeridad que intenta llevar el club

Sin nombres rimbombantes se va armando la lista de refuerzos 2026. Luego de un año del centenario que dejó más reproches que alegrías, la directiva de Barcelona, encabezada por Antonio Álvarez, encamina un nuevo plan dentro de su modelo de gestión, que prioriza el equilibrio económico por encima de las extensas trayectorias.

Para esta temporada, el Ídolo no solo busca goles, sino oxígeno financiero. Con una drástica reducción presupuestaria -de los 15 millones de dólares invertidos en 2025 a un techo de 6 millones-, el club basa su mercado en oportunidades, cartas de libertad y apuestas a futuro, alejándose de las grandes contrataciones de antaño.

En Barcelona SC 2026, entre regresos y juveniles

En el arco, el retorno de José Gabriel Cevallos apunta a brindar seguridad sin comprometer el patrimonio, tras la salida de Ignacio De Arruabarrena. El exguardameta de Macará, según una plataforma especializada en fútbol, está valorado en 700 mil dólares.

A la zaga se suman los juveniles Carlos Medina y Brian Quintero, ambos con la consigna de consolidarse y ganarse un lugar con el paso del tiempo.

La cuota de experiencia la aportan Jonnathan Mina (1 millón de dólares) y Jonathan Perlaza (800 mil), quienes llegan como agentes libres. Mina viene de un destacado paso por Aucas, donde fue el máximo asistidor del torneo anterior. Perlaza, en tanto, regresa al conjunto amarillo tras su experiencia en Querétaro de la Liga MX.

Carlos Medina, con 16 años, llegó a Barcelona para la temporada 2026. CORTESIA

En la zona medular, la apuesta es Jordan Medina (144 mil dólares), exvolante de San Antonio. Los toreros han rastreado talento en mercados menos inflados, como la Serie B, con el objetivo de fortalecer la recuperación del balón en el mediocampo.

Extranjeros de bajo perfil en Barcelona SC para la temporada 2025

Incluso en el cupo de foráneos, la billetera se mantiene cerrada. Barcelona ha priorizado futbolistas con el pase en su poder, evitando desembolsos por transferencias.

El paraguayo Javier Báez (289 mil), defensor central con recorrido, se suma tras una temporada activa en Junior de Barranquilla, sin costo de fichaje. Su carta de presentación es el reciente título en el campeonato colombiano.

El volante ofensivo argentino Tomás Martínez (700 mil) llega desde Melgar de Perú con números discretos, con la intención de relanzar su carrera en Ecuador. Disputó 18 de 34 partidos posibles, marcó un gol y dio tres asistencias.

Tras la salida del artillero Octavio Rivero, la apuesta será el también uruguayo Sergio Núñez (578 mil). El delantero, que arribó ayer por la mañana, anotó apenas cinco goles en la última campaña con Liverpool, del fútbol charrúa.

Al pisar suelo guayaquileño, Núñez declaró: “Estoy muy contento, es un gran desafío para mí y espero estar a la altura. No lo dudé; tenía otra propuesta, pero me decidí por lo grande que es Barcelona en América”.

El atacante, quien tendrá su primera experiencia fuera de Uruguay, señaló que tiene buenas referencias del club por amigos que han jugado en el equipo y prometió “hacer goles y meter la garra en la cancha, algo que no debe faltar en un uruguayo”.

Con estas incorporaciones de perfil bajo y sin hacer demasiada bulla, Barcelona continúa armando su plantel en medio de una transición en la que la prioridad no es la vitrina, sino la economía institucional.

Aunque aún no se ha oficializado a César Farías como nuevo entrenador, su cuerpo técnico ya lidera los trabajos en el complejo Zakua Gardens, en Puembo (Quito).

El estratega venezolano tendrá el desafío de amalgamar una plantilla competitiva bajo una estricta vigilancia financiera y responder a la exigencia de la LigaPro, la Copa Ecuador y la Copa Libertadores.

Refuerzos de Barcelona SC 2026

