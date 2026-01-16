Barcelona SC vs Inter Miami: Esta cláusula firmó Lionel Messi para jugar en Guayaquil

El empresario Daniel Molina dio a conocer los detalles sobre El Partido de la Historia. La expectativa es grande por Messi

La llegada de Lionel Messi al Puerto Principal incrementa las expectativas en los aficionados. No obstante, desde la organización de El Partido de la Historia, entre Barcelona Sporting Club e Inter Miami, aseguran que el astro argentino sí jugará en el estadio Monumental, el próximo 7 de febrero, como una de las exigencias.

“Ellos llegan con su propia seguridad y hasta con el famoso guardaespaldas que corre por la canchas (de la Major League Soccer) para atrapar a los hinchas. Tendrán un despliegue de seguridad privada acá y viene con requerimientos exhaustivos al hotel que llega”, explicó a EXPRESO Daniel Molina, uno de los principales empresarios, quien además aseguró que “por contrato” las estrellas visitantes “deberán de jugar” sí o sí.

Molina reveló a este diario que los requerimientos van desde las servilletas que utilizarán las figuras, hasta las camas en las que dormirán. Aseguró que Leo “ha tenido todo el apoyo” y que los miembros del club estadounidense, junto a su familia, “también se han involucrado con el tema y preguntan cómo va todo”.

Mascherano, el 'padrino' para que llegue Inter Miami



Como dato particular, Molina precisó que el actual director técnico de las garzas, Javier Mascherano, fue pieza clave para que decidan sellar el trato. El exvolante de la selección albiceleste “se refirió muy bien de Ecuador y que ya conocía Barcelona”, tras la invitación a la Noche Amarilla 2021, en la que compartió con el plantel y jugó en el mismo estadio.

Daniel Molina, empresario ecuatoriano que hizo posible la llegada de Inter Miami. CORTESIA

Inicialmente se analizó la posibilidad de organizar el partido del Inter Miami con otros equipos ecuatorianos, como Liga de Quito o Independiente del Valle, pero Molina aseveró que todo el grupo de trabajo que hace posible este encuentro eligió a Barcelona porque “mueve masas a nivel nacional y además en el estadio Monumental se puede albergar una mayor cantidad de gente”.

El hecho de que “el mejor del mundo (Messi) va a venir a competir con el Ídolo del Astillero” ha originado “una muy buena acogida y cada vez más sigue el movimiento” de las entradas, según el vocero.

“La gente tiene claro que es un evento que quizás no se vuelva a repetir en Ecuador y más aún con la despedida de Messi con la gira”, agregó.

Habrá sorpresas en El Partido de la Historia



Entre las actividades sobre las que Molina prefirió no revelar detalles aún, está quién será el encargado de entregar a Messi el balón con el que se disputará el cotejo. Solo dio una pista: “Nosotros tenemos el mejor talento nacional. Es la persona más querida del país... Será la gran sorpresa de la noche y solo lo sabrán poco antes del partido. Eso se va a hacer viral, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero”.

Finalmente, el empresario descartó que el campeón del mundo vaya a jugar unos minutos a favor del Ídolo, pero sí buscarán que se ponga la camiseta de Barcelona.

“Vamos a incitar que lo haga. Les he dicho que cojan al jugador más sabido y afectivo para que impulse el intercambio de camisetas. Nosotros vamos a pedir a la gente del estadio que grite para que se ponga la camiseta de Barcelona. Haremos lo posible”, adelantó.

Dicho esto, el 7 de febrero se espera una fiesta en el Monumental en el Partido de la Historia. La casa del Ídolo tendrá la presencia de Lionel Messi y otras figuras como Luis Suárez y el ecuatoriano Alen Obando.

