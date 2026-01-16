Expreso
Marcelo Fleitas
Marcelo Fleitas dirigió por última vez en la temporada 2022, que estuvo en el banquillo de Macará.Archivo

Marcelo Fleitas, regresa a Ecuador 4 años después para dirigir en segunda categoría

El director técnico uruguayo-ecuatoriano dirigirá en Guayaquil luego de pasar por equipos como Olmedo y Emelec

El Búhos ULVR Fútbol Club anunció oficialmente este viernes 16 de enero la llegada de Marcelo Fleitas como nuevo director técnico del equipo para la temporada 2026

El experimentado estratega uruguayo-ecuatoriano, conocido por su trayectoria como jugador y entrenador en el fútbol ecuatoriano, se incorpora al club laico con el objetivo de liderar el proyecto deportivo en la segunda categoría del fútbol ecuatoriano.

Fleitas, actualmente de 52 años, inició su recorrido en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte (ULVR), alma máter del club, donde visitó las instalaciones y se reunió con la directiva y parte del plantel. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de Búhos ULVR, con un video que destaca su bienvenida y el lema “El profe ha llegado”.

Con una amplia experiencia en el balompié nacional, Fleitas ha dirigido equipos como Emelec, Deportivo Quito, Fuerza Amarilla y Macará, entre otros, y como jugador destacó en clubes como Olmedo (campeón en 2000), Barcelona SC y Emelec, donde se nacionalizó ecuatoriano. Su contratación representa un refuerzo de jerarquía para el equipo guayaquileño, que busca consolidarse y pelear por el retorno a divisiones superiores tras su paso por la Segunda Categoría.

¿Cómo le ha ido a Marcelo Fleitas como director técnico?

Marcelo Fleitas, de 52 años y nacionalizado ecuatoriano, acumula una trayectoria consolidada como director técnico en el fútbol local desde 2011. Inició su carrera en el banquillo con Emelec, donde asumió interinamente los últimos partidos de la temporada 2011, logrando el subcampeonato de la Serie A, y luego dirigió el primer semestre de 2012, alcanzando octavos de final en la Copa Libertadores y clasificando al equipo a la Copa Sudamericana.

Posteriormente, comandó a Deportivo Quito en un contrato de varios años, a Fuerza Amarilla (donde obtuvo victorias clave para evitar el descenso y mejorar posiciones en la tabla) y a Macará, club al que llegó primero como asistente técnico en 2022 y asumió como principal tras la salida de Paúl Vélez, enfrentando desafíos en la lucha por la permanencia en la Serie A.

