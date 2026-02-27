Ecuador y Colombia, sumidos en un “juego perverso” arancelario

El alza del arancel a Colombia al 50 % desata críticas. Alerta por difícil sustitución de importaciones y alza de precios

El alza al 50 % del arancel para productos colombianos desató ayer críticas del sector productivo. Ecuador, dicen algunos expertos en comercio exterior, ha entrado en “un juego perverso” que viola toda normativa comercial, tras disponer el incremento de la tasa, a partir del 1 de marzo.

La decisión fue anunciada este jueves, dos días después de que Colombia oficializó el cobro del arancel del 30 % para los productos ecuatorianos y prohibió el ingreso de una treintena de ítems por la frontera terrestre, como retaliación a una guerra comercial iniciada por Ecuador el 1 de febrero pasado.

Según un comunicado del Ministerio de Producción y Comercio Exterior, la tasa del 50 % fue adoptada tras constatarse la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte del Gobierno colombiano.

La medida responde, según se dijo, a criterios de seguridad nacional y busca fortalecer la corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

El impacto económico del arancel del 50 %

Para Francisco Ballén, exviceministro de Comercio Exterior, el argumento no es suficiente cuando, a cambio, se irrespeta toda normativa comercial. “Esto genera un daño porque hay contratos de por medio, representaciones, bodegas que se dejan de usar, transportistas que dejan de movilizar mercancías y precios que tienen que cambiar o ser asumidos por el distribuidor”, analizó.

Según la Cámara de Comercio Ecuatoriano Colombiana, las compras a Colombia representan cerca del 9 % del total de importaciones no petroleras de Ecuador. La categoría de bienes de consumo se ha consolidado como el principal componente, con el 50 % del total de importaciones de 2024. Entre los productos más relevantes destacan los de cuidado personal, alimentos procesados, vestuario y bebidas. A estos se suman bienes duraderos como motocicletas, electrodomésticos y vehículos.

Ayer Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia, mostró su preocupación. Señaló que este incremento hace inviable el comercio entre las dos naciones y únicamente beneficiará a la ilegalidad. “El presidente de Ecuador no ha dicho qué es lo que espera de Colombia. Habla de la inseguridad en la frontera, pero el Gobierno colombiano dice que las acciones se están coordinando, que se han hecho operativos con golpes a grupos delictivos. ¿Qué más requiere Ecuador?”, cuestionó ayer en su cuenta oficial de X.

Cinae: Hacemos un llamado a la sensatez

David Molina, presidente de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), hizo “un llamado a la sensibilidad y a la sensatez de los dos gobiernos, para tratar los temas de seguridad en el ámbito que corresponda y dejar que el mercado y las fronteras entre ambos países continúen vivas con un comercio activo”.

Molina dijo que los vehículos colombianos representan cerca del 5 % de los carros que ingresan al mercado ecuatoriano. Si gravar un arancel del 30 % ya hacía “inviable la comercialización”, incrementarlo al 50 % ratifica esa inviabilidad.

En la cadena de ensamblaje el impacto es mayor porque mucha materia prima proviene de Colombia. “Calculamos que el 70 % aproximadamente de los materiales de fricción, de frenos para el transporte pesado, camiones y buses, viene de este país”, estimó.

Si Colombia decide igualar el arancel (hasta la tarde de ayer no hubo una reacción del gobierno colombiano), el efecto, alerta, también sería para la exportación. Empresas como Continental, cuya planta de neumáticos de Cuenca exporta el 15 % de su producción a Colombia, sufrirían las consecuencias.

Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior, indicó que lo que se espera es que el importador intente absorber el golpe del arancel en el corto plazo; pero si no puede sostenerlo, terminará transfiriendo ese costo al consumidor, lo que provocará un aumento en el precio de los productos. En el mediano plazo, otra consecuencia podría ser la sustitución de importaciones.

Fernando García, director de Innovagro, explicó que Colombia es el segundo proveedor más importante de insumos agrícolas del país, después de China; y que a diferencia de este, abastece insumos de innovación claves para cultivos estratégicos como banano, cacao, flores y frutas de exportación, además de arroz, maíz y papa.

Él estima que los inventarios adelantados en diciembre podrían agotarse entre marzo y abril. “Cambiar de proveedor no es inmediato: implica nuevos registros ante Agrocalidad, ajustes técnicos y procesos regulatorios que podrían tardar al menos ocho meses”, advirtió García.

En el sector farmacéutico, Mario Ayala, gerente de Farmalaya, comentó que el impacto podría ser severo en productos con precio regulado, aunque la industria nacional produce la mayoría de genéricos y biosimilares, lo que abre alternativas de sustitución.

En cosméticos y venta directa, María Fernanda León, directora de Procosméticos y de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa, mencionó en cambio que muchas empresas tienen catálogos impresos con meses de anticipación, lo que impide ajustar precios de inmediato. Solamente en venta directa, alrededor de 400.000 personas desarrollan emprendimientos vinculados a esta actividad.

Impacto económico en Colombia

El alza del arancel al 50 % afectará a 2.700 empresas colombianas cuyas exportaciones alcanzan los $1.900 millones, según reportaron medios de ese país. Colombia es el tercer proveedor de productos de mercancías de Ecuador. Fármacos, azúcar, vehículos o café están entre la oferta que recibiría el mayor impacto.

La CAN hace un llamado al diálogo

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) hizo un llamado “urgente” a los presidentes de ambos países, Daniel Noboa y Gustavo Petro, para alcanzar un entendimiento negociado en el marco de la Comunidad Andina y respetar los compromisos internacionales vigentes.

