Emelec vs. Independiente del Valle: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO la LigaPro

Emelec desafía al líder invicto Independiente del Valle en un Capwell que promete ser una caldera por la fecha 5 de LigaPro

Emelec cayó 0-1 contra Independiente del Valle la última vez que se enfrentaron en el estadio Capwell.

La Caldera del George Capwell arderá este jueves 19 de marzo cuando Emelec reciba al puntero Independiente del Valle. Los azules llegan con el envión anímico de su última victoria, mientras que los Rayados quieren reafirmar por qué son los amos absolutos de la LigaPro 2026.

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El estratega eléctrico, Vicente Sánchez, confía en la seguridad de Pedro Ortiz bajo los tres palos para contener el vendaval visitante. Emelec sabe que ganar en casa es vital e su lucha por salir de la última posición y demostrar que este 2026 están listos para pelear seriamente por la corona.

Por su parte, el equipo de Sangolquí llega con bajas sensibles por sanción, pero con un plantel amplio que asusta a cualquiera. Con la jerarquía de Junior Sornoza manejando los hilos, el equipo del Valle busca dar un golpe de autoridad en uno de los estadios más difíciles.

Miller Bolaños fue autor del gol de la victoria 2-1 ante Orense, en la fecha anterior. ALEX LIMA

¿A qué hora juega Emelec vs Independiente del Valle?

El encuentro se disputará este jueves 19 de marzo de 2026 en el Estadio George Capwell de Guayaquil. Aquí tienes el horario oficial para que no te pierdas ni un solo segundo de esta batalla futbolística que paralizará a todo el país desde el pitazo inicial:

Ecuador, Colombia y Perú: 19:00

Argentina, Chile y Uruguay: 21:00

México: 18:00

¿Dónde ver Emelec vs. Independiente del Valle?

Para los hinchas en territorio ecuatoriano, la transmisión exclusiva EN VIVO estará a cargo de la plataforma Zapping. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto y todos los detalles curiosos de la jornada a través de las redes oficiales de Diario EXPRESO.

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Posible alineación de Emelec

El "Bombillo" saltará al gramado con un esquema ofensivo para hacer respetar su localía.

Emelec: Ortiz; Caicedo, Valencia, Leguizamón, Guerrico; Griffith, Cevallos, Mina; Pizzini, Bolaños y Klimowicz.

Posible alineación de Independiente del Valle

Pese a las ausencias de Layan Loor y Jordy Alcívar, el equipo visitante mantiene un once de lujo.

Independiente del Valle: Peralta; Romero, Carabajal, Viacava, Cortez; Méndez, Perelló, Sornoza, Mercado; Pata y Reasco.

Tabla de posiciones de LigaPro 2026

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