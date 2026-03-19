¿Barcelona SC o Emelec? Piero Hincapié despeja dudas entre los equipos del Astillero

El defensa del Arsenal reveló su inclinación entre amarillos o azules. No cerró la puerta a jugar en Ecuador

Piero Hincapié defensa del Arsenal que recibe al Chelsea de Moisés Caicedo.

El futuro de Piero Hincapié sigue brillando en el exterior, pero sus raíces en Ecuador no pasan desapercibidas. Esta vez, el zaguero sorprendió al revelar su inclinación en el tradicional Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec.

Un corazón dividido en casa

En declaraciones recientes, Hincapié confesó que en su hogar siempre existió una “rivalidad sana”. “Mi mamá es hincha de Barcelona y mi papá es hincha de Emelec”, contó el defensor, evidenciando que el debate futbolero viene desde familia.

Cuando le preguntaron directamente hacia qué equipo se inclina, no dudó en ser sincero: “Estoy dividido, pero sí… me tiro un poquito más a Emelec”. Una frase que rápidamente encendió a los hinchas en redes sociales.

Piero Hincapié en entrevista con @DSports mencionó que en un futuro podría jugar en el Club Sport Emelec .



pic.twitter.com/fOFYtIyz1Q — TERADEPORTES (@Teradeportes) March 19, 2026

¿Un futuro en el Astillero?

Más allá de la simpatía, el jugador que actualmente milita en Arsenal dejó abierta una puerta interesante sobre su carrera. “No sé si retirarme en Ecuador, pero sí me gustaría jugar donde mi papá es hincha”, aseguró.

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Aunque no confirmó nada concreto, sus palabras ilusionan especialmente a los seguidores eléctricos, que ya sueñan con verlo defender esa camiseta en algún momento.

De promesa a figura internacional

Hincapié, surgido de las canteras de Independiente del Valle, se ha consolidado como uno de los defensores ecuatorianos más importantes de la actualidad. Su salto al fútbol europeo lo llevó a competir al más alto nivel, destacando por su solidez, velocidad y salida limpia desde el fondo.

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Además, es pieza clave en la selección ecuatoriana, donde se perfila como uno de los líderes de cara al próximo Mundial 2026.

El futuro aún está abierto

Aunque hoy su presente está lejos del país, Hincapié no descarta un regreso. “No sé… en el futuro todo puede pasar”, dijo, dejando en el aire una posibilidad que ya genera expectativa.

Por ahora, su confesión ya dejó claro algo: en el Clásico del Astillero, su corazón está dividido… pero con una ligera chispa azul.

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