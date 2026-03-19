Quito ya tiene un sistema de recaudo, ¿y la tarifa integrada?

Desde el 1 de abril los usuarios podrán acceder el Trole y Ecovía con la tarjeta electrónica

En la sesión extraordinaria del 18 de marzo de 2026 se aprobó la implementación del Sistema Integrado de Recaudo.

Con la aprobación de la ordenanza reformatoria que implementa el Sistema Integrado de Recaudo (SIR), el Municipio de Quito abre una nueva etapa en la modernización del transporte público: avanzar hacia una tarifa integrada que permita a los usuarios movilizarse en distintos sistemas pagando un solo valor.

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La medida, considerada clave para reorganizar la movilidad en la ciudad, ha tenido varios retrasos. A lo largo de 2024, las autoridades anunciaron que los usuarios podrían trasladarse en el Metro de Quito y realizar transbordos hacia la Ecovía o el Trolebús por $0,60 desde el primer trimestre de 2025, una meta que finalmente no se cumplió.

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Con el SIR ya aprobado y su implementación prevista desde el 1 de abril de 2026 en los servicios municipales de superficie, se espera destrabar ese proceso.

El concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, sostiene que este es el punto de partida de una transformación más profunda del transporte capitalino.

“El sistema integrado de recaudo es el primer paso para la modernización. Luego debemos avanzar hacia un modelo más eficiente, con rutas y frecuencias reorganizadas y, finalmente, hacia un esquema multimodal”, explicó.

El cronograma contempla que, tras la puesta en marcha en el transporte municipal, se activen mesas de trabajo con los operadores privados para incorporar de forma progresiva el uso del SIR en el servicio convencional. La meta es que toda la red de transporte funcione bajo una misma lógica tecnológica y operativa.

Mesas de trabajo con transportistas privados

En ese contexto, Garrido subrayó que el siguiente gran reto será definir el modelo de tarifa integrada, un proceso que requerirá acuerdos entre todos los actores del sector. “Se necesita una plataforma tecnológica que mejore la calidad del servicio, evite la competencia por el centavo y garantice condiciones económicas sostenibles para los operadores”, indicó.

La normativa también introduce cambios de fondo en la estructura financiera. Se pasará de cinco fideicomisos a uno global, que administrará los recursos del transporte municipal bajo la gestión central del Cabildo.

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En paralelo, los operadores privados podrán crear sus propios fideicomisos para canalizar los ingresos provenientes de la operación y de pagos electrónicos, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sector.

Con este nuevo esquema, Quito busca dejar atrás la fragmentación del transporte público y avanzar hacia un modelo integrado, en el que el usuario se beneficie de una tarifa unificada y un servicio más eficiente.

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