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Oroweat amplía la oferta de panes integrales en Ecuador con opciones elaboradas con granos, semillas y masa madre.Cortesía

Oroweat llega a Ecuador con nuevos panes integrales con multigrano y 12 granos

La marca global Oroweat llega a Ecuador con dos opciones elaboradas con masa madre y aporte de fibra

Reconocida a nivel internacional por su experiencia en granos y semillas, la marca llega a Ecuador con dos presentaciones: Multigrano y 12 Granos y Semillas. Ambos productos están elaborados con masa madre y una cuidadosa selección de ingredientes que aportan textura, sabor y valor nutricional.

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Una propuesta con granos, semillas y masa madre

Las nuevas variedades combinan la textura crujiente de los granos y semillas con la suavidad característica de la masa madre. Además, representan una buena fuente de fibra, alineándose con la tendencia de consumo hacia alimentos con mejores perfiles nutricionales.

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Según explicó Esteban De los Ríos, la propuesta busca acompañar a los consumidores en la búsqueda de equilibrio en su alimentación sin sacrificar el sabor. La mezcla exclusiva de granos y semillas aporta un “crunch” distintivo en cada rebanada, mientras que la masa madre realza la experiencia de consumo.

Panes integrales que se adaptan al día a día

Con esta incorporación, la compañía reafirma su apuesta por panes integrales indulgentes pensados en favorecer la digestión. Su formato versátil permite utilizarlos en distintas preparaciones y momentos del día, desde el desayuno hasta snacks prácticos.

Oroweat ya se encuentra disponible en el mercado ecuatoriano, ampliando la categoría de panes integrales y diversificando las opciones para quienes buscan alternativas nutritivas y funcionales en su dieta diaria.

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